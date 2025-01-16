Умер легендарный режиссер сериала «Твин Пикс» Дэвид Линч

Четырехкратный номинант на премию «Оскар», режиссер таких фильмов, как «Голова-ластик», «Дикие сердцем» и «Синий бархат» и сериала «Твин Пикс» Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщила его семья в соцсетях.
«С глубоким сожалением сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы признательны за уединение в это время. В мире большая дыра теперь, когда его больше нет с нами», — сообщила семья на странице артиста в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
Карьера Линча взлетела в 1980-х годах. После успеха «Человека-слона» он снял «Дюну » — экранизацию классического научно-фантастического романа Фрэнка Герберта 1984 года, которая не имела успеха в прокате. Он создал, срежиссировал и был соавтором известного сериала «Твин Пикс».
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