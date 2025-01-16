16 января 2025

В Госдуме предложили заменить чиновников на искусственный интеллект

Даванков предложил решить проблемы Марий Эл заменой чиновников на ИИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Политик заявил, что треть чиновников можно заменить на искусственный интеллект.
Политик заявил, что треть чиновников можно заменить на искусственный интеллект. Фото:

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в Республике Марий Эл треть чиновников можно заменить на искусственный интеллект. По его словам, это позволит сэкономить деньги, которые пойдут на действительно важные вещи.

«ИИ не придет в голову выплачивать себе огромные премии, когда в дома не проведен газ, а очередь к врачу занимают за месяц. А сэкономленные на чиновниках деньги получится направить на действительно важные вещи», — заявил Даванков в своем telegram-канале. К важным вещам он отнес медицину, образование и благоустройство. 

Ранее URA.RU сообщало, что искусственный интеллект начал вылавливать экстремалов на горнолыжных курортах. «Сбер» начал пилотирование программ на своем горнолыжном курорте «Манжерок» для повышения безопасности туристов. ИИ выявляет неуверенно катающихся лыжников и экстремалов. 

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в Республике Марий Эл треть чиновников можно заменить на искусственный интеллект. По его словам, это позволит сэкономить деньги, которые пойдут на действительно важные вещи. «ИИ не придет в голову выплачивать себе огромные премии, когда в дома не проведен газ, а очередь к врачу занимают за месяц. А сэкономленные на чиновниках деньги получится направить на действительно важные вещи», — заявил Даванков в своем telegram-канале. К важным вещам он отнес медицину, образование и благоустройство.  Ранее URA.RU сообщало, что искусственный интеллект начал вылавливать экстремалов на горнолыжных курортах. «Сбер» начал пилотирование программ на своем горнолыжном курорте «Манжерок» для повышения безопасности туристов. ИИ выявляет неуверенно катающихся лыжников и экстремалов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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