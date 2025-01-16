В Госдуме предложили заменить чиновников на искусственный интеллект

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в Республике Марий Эл треть чиновников можно заменить на искусственный интеллект. По его словам, это позволит сэкономить деньги, которые пойдут на действительно важные вещи.
«ИИ не придет в голову выплачивать себе огромные премии, когда в дома не проведен газ, а очередь к врачу занимают за месяц. А сэкономленные на чиновниках деньги получится направить на действительно важные вещи», — заявил Даванков в своем telegram-канале. К важным вещам он отнес медицину, образование и благоустройство.
Ранее URA.RU сообщало, что искусственный интеллект начал вылавливать экстремалов на горнолыжных курортах. «Сбер» начал пилотирование программ на своем горнолыжном курорте «Манжерок» для повышения безопасности туристов. ИИ выявляет неуверенно катающихся лыжников и экстремалов.
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