Искусственный интеллект начал вылавливать экстремалов на горнолыжных курортах

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На курорте впервые применили искусственный интеллект
На курорте впервые применили искусственный интеллект Фото:

«Сбер» начал пилотирование программ на своем горнолыжном курорте «Манжерок» для повышения безопасности туристов. Как рассказали в компании, искусственный интеллект выявляет неуверенно катающихся лыжников и экстремалов.

«В основе программ лежат модели компьютерного зрения, которые направлены на предотвращение негативных событий при катании: травм, выезда за пределы трасс и прочее», — передает сообщение от пресс-службы «Сбера» РБК. При этом отмечается, неуверенным или слишком быстрым лыжникам будет предложено обучение или иные профилактические меры.

Пока программы проходят испытания в зимнем сезоне 2024-2025 года только на курорте «Манжерок». При этом они могут функционировать как облачный сервис и интегрироваться в существующую IT-инфраструктуру других курортов.

Сейчас развитие и внедрение искусственного интеллекта происходит во многих сферах. Так, Microsoft представила обновленную версию Copilot, оснащенную голосовым интерфейсом и способностью анализировать данные в Excel.

Google анонсировала Gemini 2.0, утверждая, что новая система вдвое превосходит производительность предыдущей версии и может создавать изображения и аудио на разных языках. А пользователи продукции Apple теперь могут воспользоваться функционалом Intelligence, который предоставляет инструменты для коррекции ошибок и подготовки конспектов.

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«Сбер» начал пилотирование программ на своем горнолыжном курорте «Манжерок» для повышения безопасности туристов. Как рассказали в компании, искусственный интеллект выявляет неуверенно катающихся лыжников и экстремалов. «В основе программ лежат модели компьютерного зрения, которые направлены на предотвращение негативных событий при катании: травм, выезда за пределы трасс и прочее», — передает сообщение от пресс-службы «Сбера» РБК. При этом отмечается, неуверенным или слишком быстрым лыжникам будет предложено обучение или иные профилактические меры. Пока программы проходят испытания в зимнем сезоне 2024-2025 года только на курорте «Манжерок». При этом они могут функционировать как облачный сервис и интегрироваться в существующую IT-инфраструктуру других курортов. Сейчас развитие и внедрение искусственного интеллекта происходит во многих сферах. Так, Microsoft представила обновленную версию Copilot, оснащенную голосовым интерфейсом и способностью анализировать данные в Excel. Google анонсировала Gemini 2.0, утверждая, что новая система вдвое превосходит производительность предыдущей версии и может создавать изображения и аудио на разных языках. А пользователи продукции Apple теперь могут воспользоваться функционалом Intelligence, который предоставляет инструменты для коррекции ошибок и подготовки конспектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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