Куда жителям ХМАО дешево слетать в конце зимы

Жителям ХМАО в феврале дешевле всего слетать в Красноярск. Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали корреспонденту URA.RU, что билет в одну сторону в данном направлении обойдется в 6,5 тысячи рублей.
«На конец зимы жители ХМАО могут найти недорогие билеты в Красноярск. Перелет в одну сторону обойдется примерно в 6 500 рублей на человека», — сообщили эксперты.
Почти столько же стоят билеты в Чебоксары — 6 600 рублей и Омск — 6 700 рублей. Также в феврале бюджетно слетать можно в Барнаул — около 7 300 рублей за билет и Тюмень — 7 400 рублей.
Среди зарубежных направлений для югорчан самым выгодным оказался Ташкент (Узбекистан). Билет в одну сторону туда будет стоить в среднем 15 000 рублей. Также в топ вошел Бишкек (15 500 рублей), Минск (15 700 рублей), Ереван (17 000 рублей) и Дубай (18 000 рублей).
В новогодние праздники жители ХМАО предпочли отправиться в страны Азии. В топ направлений для отдыха вошли Таиланд, Китай и Вьетнам.
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