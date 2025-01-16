Свердловчанин, порвавший ухо жене и спаливший ее дом, сбежал из больницы

Тавдинец, порвавший ухо жене, оставил предсмертную записку и сбежал из больницы

17 января 2025 в 14:38 Размер текста - 17 +

Мужчина сбежал из медучреждения в неизвестном направлении (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тавды (Свердловская область), который порвал ухо своей жене и сжег дом в ответ на ее желание развестись, сбежал из больницы. Он был помещен в медицинское учреждение после неудачной попытки суицида. «На днях Максим вышел из спецприемника и сразу нашел Яну. Она после пожара ютится с детьми в квартире знакомых. Максим стал угрожать, что сожжет и это укрытие — за то, что вызвала полицейских. Прислал ей предсмертную записку, в которой обвинил Яну в своей смерти. После попытки суицида Максима увезли в больницу, но как только он пришел в себя, сразу сбежал. Где мужчина сейчас — никто не знает. Яна боится, что придет за ней и детьми», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Накануне мужчина с топором угрожал убить женщину и ее детей, но после подачи заявления в полицию абьюзера быстро отпустили. В ответ на это он оторвал своей 'любимой' часть уха. В конце декабря он также избил подругу женщины, которая заступалась за нее, а затем атаковал полицейских. Хотя его снова задержали, он не провел в отделении и суток. За поджог дома его поместили в спецприемник, но недавно он вышел на свободу. Теперь пострадавшая боится за свою безопасность и безопасность своих дочерей, так как мужчина знает, где она живет, а также местоположение ее родственников и друзей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тавды (Свердловская область), который порвал ухо своей жене и сжег дом в ответ на ее желание развестись, сбежал из больницы. Он был помещен в медицинское учреждение после неудачной попытки суицида. «На днях Максим вышел из спецприемника и сразу нашел Яну. Она после пожара ютится с детьми в квартире знакомых. Максим стал угрожать, что сожжет и это укрытие — за то, что вызвала полицейских. Прислал ей предсмертную записку, в которой обвинил Яну в своей смерти. После попытки суицида Максима увезли в больницу, но как только он пришел в себя, сразу сбежал. Где мужчина сейчас — никто не знает. Яна боится, что придет за ней и детьми», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Накануне мужчина с топором угрожал убить женщину и ее детей, но после подачи заявления в полицию абьюзера быстро отпустили. В ответ на это он оторвал своей 'любимой' часть уха. В конце декабря он также избил подругу женщины, которая заступалась за нее, а затем атаковал полицейских. Хотя его снова задержали, он не провел в отделении и суток. За поджог дома его поместили в спецприемник, но недавно он вышел на свободу. Теперь пострадавшая боится за свою безопасность и безопасность своих дочерей, так как мужчина знает, где она живет, а также местоположение ее родственников и друзей.