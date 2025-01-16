Свердловчанин порвал ухо жене и спалил ее дом из-за развода

В Тавде (Свердловская область) муж порвал ухо жене и поджег ее дом, потому что она хочет развестись спустя два года брака. Вместе с этим мужчина с топором угрожал порубить и ее, и детей. Информация об этом появилась в Telegram.
«Заявление в полицию не помогло, абьюзера быстро отпустили. В отместку он оторвал „любимой“ часть уха. В конце декабря избил подругу Яны, которая за нее заступалась. Потом кинулся на полицейских. Снова оказался в отделе, но не просидел там и суток», — передает telegram-канал Ural Mash.
Отмечается, что за поджог дома неадеквата посадили в спецприемник, однако недавно он вышел. Теперь пострадавшая боится за себя и дочек, так как мужчина знает, где находятся она, все родственники и друзья.
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