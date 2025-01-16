Свердловчанин порвал ухо жене и спалил ее дом из-за развода

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Муж пытается сохранить брак, избивая супругу Фото:

В Тавде (Свердловская область) муж порвал ухо жене и поджег ее дом, потому что она хочет развестись спустя два года брака. Вместе с этим мужчина с топором угрожал порубить и ее, и детей. Информация об этом появилась в Telegram.

«Заявление в полицию не помогло, абьюзера быстро отпустили. В отместку он оторвал „любимой“ часть уха. В конце декабря избил подругу Яны, которая за нее заступалась. Потом кинулся на полицейских. Снова оказался в отделе, но не просидел там и суток», — передает telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что за поджог дома неадеквата посадили в спецприемник, однако недавно он вышел. Теперь пострадавшая боится за себя и дочек, так как мужчина знает, где находятся она, все родственники и друзья.

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В Тавде (Свердловская область) муж порвал ухо жене и поджег ее дом, потому что она хочет развестись спустя два года брака. Вместе с этим мужчина с топором угрожал порубить и ее, и детей. Информация об этом появилась в Telegram. «Заявление в полицию не помогло, абьюзера быстро отпустили. В отместку он оторвал „любимой“ часть уха. В конце декабря избил подругу Яны, которая за нее заступалась. Потом кинулся на полицейских. Снова оказался в отделе, но не просидел там и суток», — передает telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что за поджог дома неадеквата посадили в спецприемник, однако недавно он вышел. Теперь пострадавшая боится за себя и дочек, так как мужчина знает, где находятся она, все родственники и друзья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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