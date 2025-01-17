С мошенников, которые забрали у Долиной квартиру, взыщут 69 млн рублей

Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании 69 млн рублей с мошенников, обманувших певицу Ларису Долину. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Суд удостоверил иск прокурора в интересах Ларисы Долиной, обманутой телефонными мошенниками, о взыскании с ответчиков 69 млн рублей», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Ответчики, двое из которых являются обвиняемыми по уголовному делу, будут обязаны вернуть певице неосновательное обогащение и проценты.
Лариса Долина оказалась жертвой мошенников, которые уговорили ее перевести значительные суммы на «безопасные счета», а также продать свою квартиру. В ходе расследования были арестованы несколько членов преступной группировки, в том числе Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, который признал свою вину. Прокуратура сообщает, что он вовлек в престуление еще одного соучастника, на счет которого пострадавшая перевела три миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.