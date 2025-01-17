С мошенников, которые забрали у Долиной квартиру, взыщут 69 млн рублей

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Ответчики будут обязаны вернуть Долиной незаконное обогащение, заявили в прокуратуре
Ответчики будут обязаны вернуть Долиной незаконное обогащение, заявили в прокуратуре Фото:

Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании 69 млн рублей с мошенников, обманувших певицу Ларису Долину. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Суд удостоверил иск прокурора в интересах Ларисы Долиной, обманутой телефонными мошенниками, о взыскании с ответчиков 69 млн рублей», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Ответчики, двое из которых являются обвиняемыми по уголовному делу, будут обязаны вернуть певице неосновательное обогащение и проценты.

Лариса Долина оказалась жертвой мошенников, которые уговорили ее перевести значительные суммы на «безопасные счета», а также продать свою квартиру. В ходе расследования были арестованы несколько членов преступной группировки, в том числе Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, который признал свою вину. Прокуратура сообщает, что он вовлек в престуление еще одного соучастника, на счет которого пострадавшая перевела три миллиона рублей.

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Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании 69 млн рублей с мошенников, обманувших певицу Ларису Долину. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы. «Суд удостоверил иск прокурора в интересах Ларисы Долиной, обманутой телефонными мошенниками, о взыскании с ответчиков 69 млн рублей», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Ответчики, двое из которых являются обвиняемыми по уголовному делу, будут обязаны вернуть певице неосновательное обогащение и проценты. Лариса Долина оказалась жертвой мошенников, которые уговорили ее перевести значительные суммы на «безопасные счета», а также продать свою квартиру. В ходе расследования были арестованы несколько членов преступной группировки, в том числе Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, который признал свою вину. Прокуратура сообщает, что он вовлек в престуление еще одного соучастника, на счет которого пострадавшая перевела три миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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