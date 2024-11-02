По делу об афере с квартирой Ларисы Долиной допрошено 16 свидетелей

Следственные органы продолжают работу по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, в ходе которого было допрошено 16 свидетелей. Об этом говорится в материалах дела.
«Допрошены 16 свидетелей, похищенное имущество не обнаружено и является значительным финансовым ресурсом», — говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. В рамках расследования дела были выявлены еще два соучастника: курьер Анжела Цырульникова, получившая деньги от певицы, и Дмитрий Леонтьев, занимавшийся «обналичиванием» денежных средств.
На данный момент оба фигуранта дела находятся под стражей в следственном изоляторе. В том числе, следователи провели обыск в их квартирах.
Летом этого года Долина продала квартиру в Хамовниках и передала деньги неизвестным лицам, утверждая, что стала жертвой заранее спланированной атаки украинских мошенников. Ее представители подали иск в Хамовнический суд для оспаривания сделки. Также было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, передает РАПСИ. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства дела, срок следствия по которому продлен до 25 января. Дело рассматривается в закрытом режиме, заседание продолжится 12 ноября. Отмечается, что в ближайшее время Таганский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Леонтьева.
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