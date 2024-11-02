По делу об афере с квартирой Ларисы Долиной допрошено 16 свидетелей

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Расследование по делу о мошенничестве с квартирой Долиной продолжается
Расследование по делу о мошенничестве с квартирой Долиной продолжается Фото:

Следственные органы продолжают работу по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, в ходе которого было допрошено 16 свидетелей. Об этом говорится в материалах дела.

«Допрошены 16 свидетелей, похищенное имущество не обнаружено и является значительным финансовым ресурсом», — говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. В рамках расследования дела были выявлены еще два соучастника: курьер Анжела Цырульникова, получившая деньги от певицы, и Дмитрий Леонтьев, занимавшийся «обналичиванием» денежных средств.

На данный момент оба фигуранта дела находятся под стражей в следственном изоляторе. В том числе, следователи провели обыск в их квартирах.

Летом этого года Долина продала квартиру в Хамовниках и передала деньги неизвестным лицам, утверждая, что стала жертвой заранее спланированной атаки украинских мошенников. Ее представители подали иск в Хамовнический суд для оспаривания сделки. Также было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, передает РАПСИ. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства дела, срок следствия по которому продлен до 25 января. Дело рассматривается в закрытом режиме, заседание продолжится 12 ноября. Отмечается, что в ближайшее время Таганский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Леонтьева.

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Следственные органы продолжают работу по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, в ходе которого было допрошено 16 свидетелей. Об этом говорится в материалах дела. «Допрошены 16 свидетелей, похищенное имущество не обнаружено и является значительным финансовым ресурсом», — говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. В рамках расследования дела были выявлены еще два соучастника: курьер Анжела Цырульникова, получившая деньги от певицы, и Дмитрий Леонтьев, занимавшийся «обналичиванием» денежных средств. На данный момент оба фигуранта дела находятся под стражей в следственном изоляторе. В том числе, следователи провели обыск в их квартирах. Летом этого года Долина продала квартиру в Хамовниках и передала деньги неизвестным лицам, утверждая, что стала жертвой заранее спланированной атаки украинских мошенников. Ее представители подали иск в Хамовнический суд для оспаривания сделки. Также было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, передает РАПСИ. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства дела, срок следствия по которому продлен до 25 января. Дело рассматривается в закрытом режиме, заседание продолжится 12 ноября. Отмечается, что в ближайшее время Таганский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Леонтьева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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