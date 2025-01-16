16 января 2025

Житель ХМАО получил срок за продажу опасного алкоголя, от которого погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять лет колонии получил продавец паленого алкоголя, от которого погибли люди
Пять лет колонии получил продавец паленого алкоголя, от которого погибли люди Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) суд приговорил местного жителя к пяти с половиной годам колонии. Его признали виновным в продаже суррогатного алкоголя, от которого погибли четыре человека, сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО.

«Городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным ... и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы ... в исправительной колонии общего режима. Подсудимый продал спиртосодержащую продукцию гражданам на территории Пыть-Яха и Нефтеюганского района. После употребления суррогатного алкоголя наступила смерть четырех человек», — рассказали в ведомстве.

Также подсудимого обязали выплатить потерпевшим 9,5 млн рублей в качестве компенсации. Прежде мужчине уже выносили приговор, но его отменили в марте 2023 года, а дело отправили на пересмотр. Но и новый приговор оказался таким же, как и предыдущий. Он еще не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что жителю ХМАО, отравившему паленой водкой 16 человек, вынесли приговор. Ему дали шесть лет лишения свободы.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) суд приговорил местного жителя к пяти с половиной годам колонии. Его признали виновным в продаже суррогатного алкоголя, от которого погибли четыре человека, сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО. «Городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным ... и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы ... в исправительной колонии общего режима. Подсудимый продал спиртосодержащую продукцию гражданам на территории Пыть-Яха и Нефтеюганского района. После употребления суррогатного алкоголя наступила смерть четырех человек», — рассказали в ведомстве. Также подсудимого обязали выплатить потерпевшим 9,5 млн рублей в качестве компенсации. Прежде мужчине уже выносили приговор, но его отменили в марте 2023 года, а дело отправили на пересмотр. Но и новый приговор оказался таким же, как и предыдущий. Он еще не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что жителю ХМАО, отравившему паленой водкой 16 человек, вынесли приговор. Ему дали шесть лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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