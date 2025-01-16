Житель ХМАО получил срок за продажу опасного алкоголя, от которого погибли люди

В Пыть-Яхе (ХМАО) суд приговорил местного жителя к пяти с половиной годам колонии. Его признали виновным в продаже суррогатного алкоголя, от которого погибли четыре человека, сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО.
«Городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным ... и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы ... в исправительной колонии общего режима. Подсудимый продал спиртосодержащую продукцию гражданам на территории Пыть-Яха и Нефтеюганского района. После употребления суррогатного алкоголя наступила смерть четырех человек», — рассказали в ведомстве.
Также подсудимого обязали выплатить потерпевшим 9,5 млн рублей в качестве компенсации. Прежде мужчине уже выносили приговор, но его отменили в марте 2023 года, а дело отправили на пересмотр. Но и новый приговор оказался таким же, как и предыдущий. Он еще не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU писало, что жителю ХМАО, отравившему паленой водкой 16 человек, вынесли приговор. Ему дали шесть лет лишения свободы.
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