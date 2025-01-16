16 января 2025

Бастрыкин взял на контроль дело о смерти ребенка в ХМАО из-за халатности врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти полуторагодовалого ребенка в ХМАО
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти полуторагодовалого ребенка в ХМАО Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о смерти полуторагодовалого ребенка в ХМАО. Мама малыша пожаловалась в соцсетях, что виновные до сих пор не наказаны, сообщил telegram-канал окружного надзорного ведомства.

«В феврале 2023 года фельдшеры бригады скорой помощи и в последующем педиатр своевременно не диагностировали у ребенка пневмонию, через некоторое время он скончался. Бастрыкин поручил ФГКУ „Судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ“ принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и представить доклад о ее завершении», — указано в публикации ведомства.

Женщина обратилась с жалобой в приемную председателя СК в соцсети «ВКонтакте». По словам югорчанки, следствие тянется слишком долго, а экспертиза до сих пор не завершена.

СУ СКР по ХМАО уже завело уголовное дело. Вопрос теперь на контроле центрального аппарата СК.

Ранее URA.RU писало, что полуторагодовалый ребенок в ХМАО умер после купания. Несмотря на вызов скорой и осмотр педиатра, угрозу для здоровья не заметили, а через сутки малыш скончался.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о смерти полуторагодовалого ребенка в ХМАО. Мама малыша пожаловалась в соцсетях, что виновные до сих пор не наказаны, сообщил telegram-канал окружного надзорного ведомства. «В феврале 2023 года фельдшеры бригады скорой помощи и в последующем педиатр своевременно не диагностировали у ребенка пневмонию, через некоторое время он скончался. Бастрыкин поручил ФГКУ „Судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ“ принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и представить доклад о ее завершении», — указано в публикации ведомства. Женщина обратилась с жалобой в приемную председателя СК в соцсети «ВКонтакте». По словам югорчанки, следствие тянется слишком долго, а экспертиза до сих пор не завершена. СУ СКР по ХМАО уже завело уголовное дело. Вопрос теперь на контроле центрального аппарата СК. Ранее URA.RU писало, что полуторагодовалый ребенок в ХМАО умер после купания. Несмотря на вызов скорой и осмотр педиатра, угрозу для здоровья не заметили, а через сутки малыш скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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