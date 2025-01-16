Бастрыкин взял на контроль дело о смерти ребенка в ХМАО из-за халатности врачей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о смерти полуторагодовалого ребенка в ХМАО. Мама малыша пожаловалась в соцсетях, что виновные до сих пор не наказаны, сообщил telegram-канал окружного надзорного ведомства.
«В феврале 2023 года фельдшеры бригады скорой помощи и в последующем педиатр своевременно не диагностировали у ребенка пневмонию, через некоторое время он скончался. Бастрыкин поручил ФГКУ „Судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ“ принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и представить доклад о ее завершении», — указано в публикации ведомства.
Женщина обратилась с жалобой в приемную председателя СК в соцсети «ВКонтакте». По словам югорчанки, следствие тянется слишком долго, а экспертиза до сих пор не завершена.
СУ СКР по ХМАО уже завело уголовное дело. Вопрос теперь на контроле центрального аппарата СК.
Ранее URA.RU писало, что полуторагодовалый ребенок в ХМАО умер после купания. Несмотря на вызов скорой и осмотр педиатра, угрозу для здоровья не заметили, а через сутки малыш скончался.
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