20 мая 2024

Бастрыкин вмешался в инцидент со смертью ребенка в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин затребовал доклад по инциденту с гибелью ребенка в ХМАО
Бастрыкин затребовал доклад по инциденту с гибелью ребенка в ХМАО Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования смерти ребенка в ХМАО. Об этом сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаила Викторовича Мокшина доклад о ходе расследования уголовного дела и перспективах его завершения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении. 

Полуторагодовалый ребенок в ХМАО умер после купания. Из его уха стала вытекать жидкость. Мать вызвала скорую помощь, и врачи назначили малышу ушные капли. Врач-педиатр, который осматривал ребенка, также не усмотрел каких-либо угроз для здоровья, но спустя сутки он потерял сознание, перестал дышать и впоследствии скончался.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования смерти ребенка в ХМАО. Об этом сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России». «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаила Викторовича Мокшина доклад о ходе расследования уголовного дела и перспективах его завершения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.  Полуторагодовалый ребенок в ХМАО умер после купания. Из его уха стала вытекать жидкость. Мать вызвала скорую помощь, и врачи назначили малышу ушные капли. Врач-педиатр, который осматривал ребенка, также не усмотрел каких-либо угроз для здоровья, но спустя сутки он потерял сознание, перестал дышать и впоследствии скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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