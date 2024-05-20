Бастрыкин вмешался в инцидент со смертью ребенка в ХМАО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования смерти ребенка в ХМАО. Об этом сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Михаила Викторовича Мокшина доклад о ходе расследования уголовного дела и перспективах его завершения. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
Полуторагодовалый ребенок в ХМАО умер после купания. Из его уха стала вытекать жидкость. Мать вызвала скорую помощь, и врачи назначили малышу ушные капли. Врач-педиатр, который осматривал ребенка, также не усмотрел каких-либо угроз для здоровья, но спустя сутки он потерял сознание, перестал дышать и впоследствии скончался.
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