Минобороны: над Белгородской областью сбили шесть ракет ATACMS

Вооруженные силы Украины осуществили попытку атаки на территорию Белгородской области, используя шесть ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве пообещали, что примут меры по нанесению ответного удара
«Вчера, 16 января, с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. Минобороны России примет меры по нанесению ответного удара», — говорится в докладе ведомства. Все ракеты были сбиты и обошлось без жертв.
За эту неделю армия РФ нанесла восемь групповых ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает RT.
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