Минобороны: над Белгородской областью сбили шесть ракет ATACMS

Минобороны готовит ответ на атаку Белгородской области ракетами ATACMS
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Российские средства ПВО успешно отработали по всем шести целям
Российские средства ПВО успешно отработали по всем шести целям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины осуществили попытку атаки на территорию Белгородской области, используя шесть ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве пообещали, что примут меры по нанесению ответного удара

«Вчера, 16 января, с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. Минобороны России примет меры по нанесению ответного удара», — говорится в докладе ведомства. Все ракеты были сбиты и обошлось без жертв.

За эту неделю армия РФ нанесла восемь групповых ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает RT.

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Вооруженные силы Украины осуществили попытку атаки на территорию Белгородской области, используя шесть ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве пообещали, что примут меры по нанесению ответного удара «Вчера, 16 января, с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. Минобороны России примет меры по нанесению ответного удара», — говорится в докладе ведомства. Все ракеты были сбиты и обошлось без жертв. За эту неделю армия РФ нанесла восемь групповых ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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