Скандальный главврач из ХМАО понижен в должности

Руководитель городской больницы Мегиона (ХМАО) Иван Чечиков лишился статуса главного врача. После многочисленных скандалов и жалоб как жителей, так и персонала, он покинул статусный пост, но продолжил работу в медицинском учреждении в качестве заместителя.
«Врио главного врача: Прымха Денис Александрович. Заместитель руководителя по амбулаторно-поликлинической работе: Чечиков Иван Петрович», — указано в обновленных данных на сайте больницы.
Местные жители в беседе с URA.RU говорят, что не ждут от замены главного врача значительного улучшения ситуации с местным здравоохранением. «Тем более, что Чечиков остался заведовать одним из приоритетных направлений — поликлиникой», — делятся мнением старожилы.
Ранее URA.RU писало, что Чечиков может сохранить место в больнице, но занять более низкую должность. Инсайд агентства подтвердился.
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