16 января 2025

Скандальный главврач из ХМАО понижен в должности

Опальный главврач больницы Мегиона Чечиков получил пост заместителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Главврач горбольницы Мегиона Иван Чечиков стал замом по поликлинической части
Главврач горбольницы Мегиона Иван Чечиков стал замом по поликлинической части Фото:

Руководитель городской больницы Мегиона (ХМАО) Иван Чечиков лишился статуса главного врача. После многочисленных скандалов и жалоб как жителей, так и персонала, он покинул статусный пост, но продолжил работу в медицинском учреждении в качестве заместителя.

«Врио главного врача: Прымха Денис Александрович. Заместитель руководителя по амбулаторно-поликлинической работе: Чечиков Иван Петрович», — указано в обновленных данных на сайте больницы.

Местные жители в беседе с URA.RU говорят, что не ждут от замены главного врача значительного улучшения ситуации с местным здравоохранением. «Тем более, что Чечиков остался заведовать одним из приоритетных направлений — поликлиникой», — делятся мнением старожилы.

Ранее URA.RU писало, что Чечиков может сохранить место в больнице, но занять более низкую должность. Инсайд агентства подтвердился.

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Руководитель городской больницы Мегиона (ХМАО) Иван Чечиков лишился статуса главного врача. После многочисленных скандалов и жалоб как жителей, так и персонала, он покинул статусный пост, но продолжил работу в медицинском учреждении в качестве заместителя. «Врио главного врача: Прымха Денис Александрович. Заместитель руководителя по амбулаторно-поликлинической работе: Чечиков Иван Петрович», — указано в обновленных данных на сайте больницы. Местные жители в беседе с URA.RU говорят, что не ждут от замены главного врача значительного улучшения ситуации с местным здравоохранением. «Тем более, что Чечиков остался заведовать одним из приоритетных направлений — поликлиникой», — делятся мнением старожилы. Ранее URA.RU писало, что Чечиков может сохранить место в больнице, но занять более низкую должность. Инсайд агентства подтвердился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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