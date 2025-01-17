В Челябинске водитель напал на охранника гаражей с насосом и лопатой. Фото

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Гаражи. Челябинск, недвижимость, гаражи, гаражный кооператив, частные гаражи, собственность, автогаражный кооператив
Инцидент произошел на въезде в гаражный кооператив Фото:

В Челябинске вечером 16 января водитель напал на охранника гаражного кооператива с насосом и лопатой. Подробности инцидента сообщили в охранном предприятии «Право роста».

«Водитель попытался заехать под опущенный шлагбаум, сторож сделал замечание, водитель огрел сторожа ручным насосом, потом снеговой лопатой. Сторож в ответ залил водителя из перцового баллона», — уточнили в официальном telegram-канале организации.

В охранном предприятии добавили, что экипаж группы быстрого реагирования драку разнял. Мужчина-водитель был госпитализирован с ожогом слизистой оболочки. Сторожу оказали медпомощь на месте происшествия.

Водитель пытался проехать под опущенный шлагбаум
Водитель пытался проехать под опущенный шлагбаум
Охранник получил травмы
Охранник получил травмы

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В Челябинске вечером 16 января водитель напал на охранника гаражного кооператива с насосом и лопатой. Подробности инцидента сообщили в охранном предприятии «Право роста». «Водитель попытался заехать под опущенный шлагбаум, сторож сделал замечание, водитель огрел сторожа ручным насосом, потом снеговой лопатой. Сторож в ответ залил водителя из перцового баллона», — уточнили в официальном telegram-канале организации. В охранном предприятии добавили, что экипаж группы быстрого реагирования драку разнял. Мужчина-водитель был госпитализирован с ожогом слизистой оболочки. Сторожу оказали медпомощь на месте происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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