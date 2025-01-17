В Челябинске вечером 16 января водитель напал на охранника гаражного кооператива с насосом и лопатой. Подробности инцидента сообщили в охранном предприятии «Право роста».
«Водитель попытался заехать под опущенный шлагбаум, сторож сделал замечание, водитель огрел сторожа ручным насосом, потом снеговой лопатой. Сторож в ответ залил водителя из перцового баллона», — уточнили в официальном telegram-канале организации.
В охранном предприятии добавили, что экипаж группы быстрого реагирования драку разнял. Мужчина-водитель был госпитализирован с ожогом слизистой оболочки. Сторожу оказали медпомощь на месте происшествия.
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