Власти Челябинска приняли решение о выставлении на торги крупного участка под комплексное развитие территории (КРТ) на северо-западе, в 54-м микрорайоне. Общая площадь застройки составит 104 700 квадратных метров жилья. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии.
«Принять решение о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки в границах улиц Бейвеля, Хариса Юсупова, Скульптора Головницкого в Курчатовском районе Челябинска общей площадью 7,48 га. Предельный срок реализации решения о КРТ нежилой застройки составляет не более 7 лет с момента заключения договора», — сообщается на сайте.
В документации говорится, что инициатором проекта является мэрия Челябинска. Девелопер должен будет возвести крупный микрорайон с важными социальными объектами в течение семи лет с момента заключения договора. В случае успешных торгов в ближайшее время в границах улиц Бейвеля, Хариса Юсупова и Скульптора Головницкого появится мало-, средне- и многоэтажная застройка. Судя по документации, на территории должны быть построены больницы, школы, детсады, гостиницы, магазины и спортивные объекты, деловые центры, рестораны и кафе, служебные гаражи, туристические объекты, отделы полиции, автостоянки и санатории.
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