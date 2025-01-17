На северо-западе Челябинска построят новый крупный микрорайон. Карта

17 января 2025 в 18:25 Размер текста - 17 +

Участок площадью 7,48 га власти выставят на торги под КРТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Челябинска приняли решение о выставлении на торги крупного участка под комплексное развитие территории (КРТ) на северо-западе, в 54-м микрорайоне. Общая площадь застройки составит 104 700 квадратных метров жилья. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии. «Принять решение о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки в границах улиц Бейвеля, Хариса Юсупова, Скульптора Головницкого в Курчатовском районе Челябинска общей площадью 7,48 га. Предельный срок реализации решения о КРТ нежилой застройки составляет не более 7 лет с момента заключения договора», — сообщается на сайте. В документации говорится, что инициатором проекта является мэрия Челябинска. Девелопер должен будет возвести крупный микрорайон с важными социальными объектами в течение семи лет с момента заключения договора. В случае успешных торгов в ближайшее время в границах улиц Бейвеля, Хариса Юсупова и Скульптора Головницкого появится мало-, средне- и многоэтажная застройка. Судя по документации, на территории должны быть построены больницы, школы, детсады, гостиницы, магазины и спортивные объекты, деловые центры, рестораны и кафе, служебные гаражи, туристические объекты, отделы полиции, автостоянки и санатории. Девелопер должен будет возвести крупный микрорайон с важными социальными объектами в течение семи лет с момента заключения договора Скрин: сайт мэрии г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Челябинска приняли решение о выставлении на торги крупного участка под комплексное развитие территории (КРТ) на северо-западе, в 54-м микрорайоне. Общая площадь застройки составит 104 700 квадратных метров жилья. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте мэрии. «Принять решение о комплексном развитии территории (КРТ) нежилой застройки в границах улиц Бейвеля, Хариса Юсупова, Скульптора Головницкого в Курчатовском районе Челябинска общей площадью 7,48 га. Предельный срок реализации решения о КРТ нежилой застройки составляет не более 7 лет с момента заключения договора», — сообщается на сайте. В документации говорится, что инициатором проекта является мэрия Челябинска. Девелопер должен будет возвести крупный микрорайон с важными социальными объектами в течение семи лет с момента заключения договора. В случае успешных торгов в ближайшее время в границах улиц Бейвеля, Хариса Юсупова и Скульптора Головницкого появится мало-, средне- и многоэтажная застройка. Судя по документации, на территории должны быть построены больницы, школы, детсады, гостиницы, магазины и спортивные объекты, деловые центры, рестораны и кафе, служебные гаражи, туристические объекты, отделы полиции, автостоянки и санатории.