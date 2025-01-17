Сразу двое россиян сразятся в главных поединках UFC 311: какие шансы у Махачева и Нурмагомедова

В ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе, США, на арене Intuit Dome состоится долгожданный турнир UFC 311. Это первый номерной ивент UFC в новом году, который обещает стать одним из самых ярких и запоминающихся событий в мире смешанных единоборств. Особый интерес для российских болельщиков представляют два титульных поединка с участием наших бойцов — Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова. Подробнее о турнире, главных боях и о том, где и когда смотреть — в материале URA.RU.
Кто подерется на UFC 311: обзор карда
Всего на UFC 311 запланировано 14 поединков, которые распределены по трем кардам: ранние прелимы (5 боев), предварительный кард (4 боя) и основной кард (5 боев). Главным событием вечера станет титульный бой в легком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и претендентом Арманом Царукяном. Со-главным поединком ивента будет встреча за пояс в легчайшем дивизионе, где сойдутся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов.
Помимо двух чемпионских боев, в основном карде выделяются поединки Иржи Прохазка — Джамал Хилл, Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано и Кевин Холланд — Ренье де Риддер. Также на турнире выступят еще три бойца с российскими корнями: Богдан Гуськов, Тагир Уланбеков и Муин Гафуров.
Махачев — Царукян: битва за легкий дивизион
В главном событии UFC 311 действующий чемпион легкого веса Ислам Махачев (26-1) проведет четвертую защиту своего титула в бою против главного претендента Армана Царукяна (22-3). Для бойцов это будет уже вторая встреча в октагоне. В апреле 2019 года на турнире UFC в Санкт-Петербурге Махачев одержал победу единогласным решением судей, хотя Царукян и смог навязать ему конкурентный бой.
С тех пор прошло почти шесть лет и оба бойца серьезно прибавили. 33-летний Махачев после победы над Царукяном одержал еще девять побед подряд, а также завоевал чемпионский пояс. Сейчас он возглавляет не только рейтинг легкого дивизиона, но и общий рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. 28-летний Царукян с момента первого боя с Махачевым потерпел два поражения, но при этом сумел добиться статуса официального претендента, одержав четыре победы подряд над топовыми соперниками.
Фаворитом предстоящего боя считается Махачев. По мнению многих экспертов, он превосходит Царукяна в борцовском аспекте и может похвастаться более высокой эффективностью тейкдаунов и контроля в партере. Однако Царукян хорошо показал себя в стойке в последних поединках и вполне способен удивить чемпиона. Кроме того, фактор реванша может сыграть против Махачева — Арман жаждет взять реванш за поражение в UFC и не упустит шанса завоевать чемпионский пояс.
Двалишвили — Нурмагомедов: черная папаха против белой
В со-главном поединке UFC 311 встретятся действующий чемпион легчайшего дивизиона Мераб Двалишвили (18-4) из Грузии и претендент из России Умар Нурмагомедов (18-0). Для 34-летнего Двалишвили этот поединок станет первой защитой титула, который он завоевал в сентябре 2024 года, победив Шона О 'Мэлли единогласным решением судей.
29-летний Нурмагомедов идет на серии из шести побед в UFC и 18 побед в ММА в целом. Свой последний бой он провел в августе 2024 года, одолев единогласным решением Кори Сэндхэгена. Умар — троюродный брат легендарного Хабиба Нурмагомедова, который будет находиться в его углу на протяжении всего боя.
Стилистически бой Двалишвили и Нурмагомедова обещает стать настоящим праздником для любителей борьбы. Оба бойца являются мастерами по тейкдаунам и контролю в партере, но при этом каждый из них имеет свою специфику. Грузинский чемпион славится своим прессингом и кардио, а Нурмагомедов более взрывной и обладает лучшими навыками сабмишенов. Букмекеры отдают небольшое предпочтение россиянину, однако недооценивать Двалишвили определенно не стоит — в его активе уже есть победы над такими мастерами борьбы, как Джон Додсон и Кейси Кенни.
Где и когда смотреть UFC 311
Прямая трансляция турнира UFC 311 будет доступна на нескольких платформах:
- Телеканал «Матч ТВ» покажет основной кард ивента в прямом эфире. Начало трансляции — 19 января в 06:00 по московскому времени.
- «Матч Боец» будет транслировать весь турнир полностью, начиная с ранних прелимов. Старт показа — 19 января в 02:00 по Москве.
- Онлайн-сервис UFC Fight Pass предоставляет доступ ко всем боям UFC 311.
Предварительные поединки начнутся 19 января в 02:00 по московскому времени, основной кард стартует в 06:00. Титульный бой Махачев — Царукян по плану должен начаться около 08:20, а поединок Двалишвили — Нурмагомедов — в 07:45
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