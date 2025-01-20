Эксперт «Валдая» назвал главный вызов для России и Белоруссии

Самый важный вызов в отношениях России и Белоруссии находится в сфере культуры. Как объяснил в интервью URA.RU директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД РФ, эксперт Валдайского клуба Вячеслав Сутырин, в условиях затяжного противостояния с Западом и периода мировой турбулентности Минск и Москва смогут сохранить стабильность только культурно сближаясь.
«Реализуемые сегодня российско-белорусские союзные программы касаются экономики, а нужны еще в сфере искусства, гуманитарного, научного и культурного сотрудничества. И здесь надо не выискивать культурные различия, а подчеркивать общее, чтобы укреплять доверие, а значит — безопасность», — отметил Сутырин.
Другие два основных вызова связаны с безопасностью и научно-технологическим развитием, добавил доцент МГИМО. Но на этих направлениях уже приняты важные решение и ведется эффективная работа, отметил собеседник URA.RU.
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