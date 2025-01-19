США начали дерзкую операцию против Союзного государства

Эксперт «Валдая» Сутырин — о выборах в Белоруссии, протестах и дружбе Путина с Лукашенко

20 января 2025 в 07:00 Размер текста - 17 +

Запад хочет сделать антироссийского политика президентом Белоруссии, считает Вячеслав Сутырин Фото: Официальный сайт Президента РФ США раскачивают ситуацию в Белоруссии перед президентскими выборами. Запад хочет, чтобы власть оказалась в руках противников союза с Россией, рассказал в интервью URA.RU директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД РФ, эксперт Валдайского клуба Вячеслав Сутырин. По его мнению, только дальнейшее развитие Союзного государства способно предотвратить гражданский раскол и противостояние. Спросят о доверии Белорусские власти снизили возможность для вмешательства в выборы, считает Вячеслав Сутырин Фото: Роман Наумов © URA.RU — Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года, предыдущие состоялись в августе 2020 года. С чем связана более ранняя дата проведения голосования? — Прежде всего, с напряженной ситуацией в регионе. Предвыборный процесс — это всегда своего рода кризис, период, когда страна наиболее уязвима к попыткам внешнего вмешательства. Свежий пример — поддержанные Западом массовые протесты и беспорядки в Грузии. На протяжении более 20 лет постсоветское пространство — арена попыток организации «цветных революций». Некоторые из них, к сожалению, были успешными. Белоруссия пережила не одну попытку цветного переворота. И сегодня белорусская оппозиция, находящаяся в эмиграции, и ее западные кураторы, пытаются раскачивать ситуацию, не исключены провокации и диверсии. Затяжная избирательная кампания в этой ситуации просто расширяет окно возможностей для вмешательства. — ЦИК зарегистрировала пять кандидатов в президенты. Кто основной противник Лукашенко? Какая сейчас внутриполитическая ситуация в Белоруссии? Новость по теме Лукашенко заявил, что не держится за власть — Зарегистрированные кандидаты, за исключением одного непартийного, представляют парламентские партии Белоруссии. Основные участники предвыборной кампании публично выражают поддержку политике Александра Лукашенко. Как заявил кандидат от Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков, он идет на выборы «не вместо, а вместе» с Александром Лукашенко. Кандидат Олег Гайдукевич от Либерально-демократической партии Белоруссии также является сторонником действующего президента и использует выборы для того, чтобы принимать участие в общественной дискуссии, получать обратную связь от избирателей. Белорусские выборы сейчас — это скорее плебисцит. По сути, речь идет о референдуме о доверии Лукашенко на фоне дискуссии об идеологических приоритетах национального развития. Это по-своему честно, потому что понятно, кто несет ответственность за страну — это публичное лицо, в отличие от так называемых «либерально-демократических систем», где публичное начальство легко меняются, а управление зачастую оказывается в руках непубличных транснациональных структур. — Последние выборы сопровождались акциями протестов. Есть ли внутри Белоруссии предпосылки для повторения этого сценария? — Для сценария массовых протестов — нет. Во-первых, практически вся непримиримая оппозиция находится в эмиграции и пытается воздействовать на ситуацию из-за рубежа, прежде всего из Вильнюса и Варшавы. Во-вторых, белорусские правоохранительные органы предприняли системные усилия по демонтажу инфраструктуры влияния, которую использовала оппозиция и прозападные силы для мобилизации протестных митингов и массовых беспорядков в 2020 году. Кто раскачивает ситуацию США стремятся посеять нервозность в белорусском обществе, заявил доцент МГИМО Фото: Роман Наумов © URA.RU — Если говорить о внешнем влиянии. Госдеп США присвоил Белоруссии высший уровень опасности для путешествий и призвал американцев покинуть страну. Видите ли вы в этом некие сигналы к тому, что Штаты будут пытаться раскачать ситуацию? — Это не просто сигнал, а один из элементов расшатывания ситуации. Задача — посеять в обществе нервозность, усилить напряженность с тем, чтобы уменьшить явку на выборах. Это согласуется с тактикой белорусской оппозиции. Она бойкотирует выборы, призывая людей не голосовать, чтобы подточить легитимность действующей власти. Структуры оппозиции уже прибегали к вербовке людей, попыткам диверсий на территории Белоруссии. Такие риски существуют. — США и ЕС не признали результаты выборов 2020 года. Тогда второе место заняла Светлана Тихановская, уехавшая затем в Вильнюс. С ней встречались западные лидеры, а Сейм Литвы назвал ее «избранным президентом Белоруссии». Что станет с политическим будущим Тихановской после 26 января 2025 года? Перестанет ли Запад ее поддерживать? — Не перестанет. Запад продолжит поддерживать находящуюся за рубежом белорусскую оппозицию, в том числе ее боевое крыло. США, например, исторически работают с политической эмиграцией как инструментом. Например, поддержка эмиграции из стран Восточной Европы после Второй мировой войны. Западные структуры не гнушались взаимодействовать в том числе с нацистами и коллаборационистами. После роспуска СССР некоторые представители так называемых «диаспор» эмигрантов вернулись в свои страны. При западной поддержке они занимали высокие, даже высшие государственные посты, например, в странах Прибалтики. Это схема работы Запада вдолгую, базовый подход, он давно сложился и будет реализовываться. На что опирается союз — В декабре договору о создании Союзного государства исполнилось 25 лет. Отношения приобрели высокую динамику. Лидеры часто встречаются. Как вы считаете, в чем секрет этих отношений? Кроется ли он в дружбе между президентами или же связи наших народов — это что-то более глубокое, многовековое? Статья по теме Путин и Лукашенко приготовили новый неприятный сюрприз Западу — На современном этапе роль личности в истории очень высока, поэтому прочные рабочие и человеческие отношения Владимира Путина и Александра Лукашенко крайне важны. Мы переживаем период глубоких перемен в международном порядке, определяется жизнь на десятилетия вперед. Успех приходит тогда, когда главы государств опираются на ценности и культурный код, разделяемые большинством граждан. Динамика последних лет показывает, что курс на объединение потенциалов Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства отвечает стремлениям абсолютного большинства жителей двух стран. Это видно и по социологическим опросам, даже по «оппозиционным». Фиксируется снижение протестных настроений и рост числа сторонников белорусского президента. Это происходит на фоне активного развития российско-белорусских отношений. А протесты 2020 года случились на фоне непростых двусторонних отношений. — Лукашенко ранее исключал объединение Белоруссии и России в одно государство. «Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война», — сказал он 25 октября 2024 года. При этом Лукашенко отметил, что в рамках Союзного государства можно выстроить даже более крепкие отношения, чем в унитарном государстве. Как вы считаете, не несет ли интеграция России и Белоруссии скрытую угрозу, не настанет ли момент, когда белорусское общество начнет воспринимать это как некую экспансию? — Историческое достижение Лукашенко заключается в сохранении не только мира в стране, но и индустриального потенциала Белоруссии, тесно связанного с научно-технологическим. Без успешного развития промышленных гигантов, таких как МАЗ, БелАЗ, предприятий ОПК, невозможно было сохранить научную и инженерную школу. Это определяет качество человеческого потенциала, место страны и людей в истории. Статья по теме Союзное государство «взорвало» геополитику Основу белорусской экономики и рынка труда по-прежнему составляют крупные промышленные предприятия, ориентированные на российский рынок. Тут нет каких-то границ — для развития нужны российские инвестиции. Сегодня в рамках союзных программ идет работа по объединению наших экономических потенциалов в единый комплекс по принципу «две страны — одна экономика». Важнейшее решение, которое Лукашенко принял в ответ на запрос людей по итогам референдума 1995 года, — это закрепление статуса русского языка как государственного. Проще говоря, родители могут выбрать для обучения их детей в школе один из двух государственных языков — русский или белорусский. Это возможность свободно определять судьбу поколениям. По данным Белстата, сегодня более 90% детей в школах и дошкольных учреждениях Белоруссии учатся на русском языке. Белорусы очень любят и гордятся своей историей и культурой. Например, им свойственно очень трепетное отношение к родителям, к родительскому дому, к Малой Родине, и это заслуживает особого уважения. Русский язык открывает двери в большую общую экономику и карьеру, но главное — во всемирную русскую культуру, которая у нас общая, о чем неоднократно говорил Лукашенко. А значит, и в мировую культуру. Люди это чувствуют и подтверждают своим выбором. Мы принадлежим к одной цивилизации — видим это и на практике, и «на языке цифр». Какие вызовы стоят — Может ли в ближайшие 25 лет пост президента Белоруссии занять человек с антироссийскими взглядами? Противники союза с Россией вновь попытаются прийти к власти в Белоруссии, отметил эксперт «Валдая» Фото: Роман Наумов © URA.RU — В международно-политическом анализе в принципе нельзя ничего исключать. В 2020 году обстановка в республике была сложной, и у прозападных сил был шанс дестабилизировать ситуацию. Но если такие люди придут к власти, они никогда не будут опираться на поддержку большинства. В Белоруссии есть поговорка: «абяцанкі — цацанкі, а дурню радасць» (дословно «обещания — безделушки, а дураку радость»). Противники союза с Россией рано или поздно попытаются вновь прийти к власти с обещаниями прогресса и свободы, но в итоге быстро перейдут к репрессивным методам, насаждению чуждой абсолютному большинству культуры и символов, противодействию русскому языку. Только такими методами эти политики смогут удерживаться у власти. Это приведет к гражданскому расколу и противостоянию, пример Украины — рядом. Поэтому нужно работать над тем, чтобы Союзное государство укреплялось — это вопрос мира, стабильности и предсказуемости для граждан наших стран. — Какие основные вызовы стоят перед Союзным государством? Новость по теме Лукашенко: планы Минска и Москвы возбудили Запад — Первое — это безопасность. Здесь президенты приняли важнейшие стратегические решения, в том числе подписав в декабре 2024 года договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Запад внимательно за этим наблюдает. Это сигнал им, потому что серьезный риск дестабилизации ситуации в Белоруссии возможен только в случае поддержки странами НАТО вооруженной интервенции на территорию республики. Второй вызов связан с научно-технологическим развитием. Сейчас в Белоруссии идет активная реиндустриализация. После ухода западных компаний с российского рынка у белорусской промышленности появилась историческая возможность для выхода на новый уровень. Третий вызов — в сфере культуры и стратегически именно он — самый важный. Противостояние с Западом будет затяжным, как и период мировой турбулентности. В этой ситуации сохранить мир и стабильность на долгие годы можно только вместе с Россией, сближаясь в сфере культуры и общества. Реализуемые сегодня российско-белорусские союзные программы касаются экономики, а нужны еще в сфере искусства, гуманитарного, научного и культурного сотрудничества. И здесь надо не выискивать культурные различия, а подчеркивать общее, чтобы укреплять доверие, а значит — безопасность. Конечно, важнейшую роль играет и создание общих институтов, предусмотренных Договором о Союзном государстве от 1999 года. — Как вы считаете, кто из международных лидеров первым позвонит победившему 26 января кандидату? — Я думаю, что поздравлений будет много. Самым важным, конечно, станет от Владимира Путина, потому что за его словами стоят дела в тех сферах, которые критически важны для укрепления суверенитета Белоруссии, ее безопасности и благосостояния людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США раскачивают ситуацию в Белоруссии перед президентскими выборами. Запад хочет, чтобы власть оказалась в руках противников союза с Россией, рассказал в интервью URA.RU директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО МИД РФ, эксперт Валдайского клуба Вячеслав Сутырин. По его мнению, только дальнейшее развитие Союзного государства способно предотвратить гражданский раскол и противостояние. — Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года, предыдущие состоялись в августе 2020 года. С чем связана более ранняя дата проведения голосования? — Прежде всего, с напряженной ситуацией в регионе. Предвыборный процесс — это всегда своего рода кризис, период, когда страна наиболее уязвима к попыткам внешнего вмешательства. Свежий пример — поддержанные Западом массовые протесты и беспорядки в Грузии. На протяжении более 20 лет постсоветское пространство — арена попыток организации «цветных революций». Некоторые из них, к сожалению, были успешными. Белоруссия пережила не одну попытку цветного переворота. И сегодня белорусская оппозиция, находящаяся в эмиграции, и ее западные кураторы, пытаются раскачивать ситуацию, не исключены провокации и диверсии. Затяжная избирательная кампания в этой ситуации просто расширяет окно возможностей для вмешательства. — ЦИК зарегистрировала пять кандидатов в президенты. Кто основной противник Лукашенко? Какая сейчас внутриполитическая ситуация в Белоруссии? — Зарегистрированные кандидаты, за исключением одного непартийного, представляют парламентские партии Белоруссии. Основные участники предвыборной кампании публично выражают поддержку политике Александра Лукашенко. Как заявил кандидат от Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков, он идет на выборы «не вместо, а вместе» с Александром Лукашенко. Кандидат Олег Гайдукевич от Либерально-демократической партии Белоруссии также является сторонником действующего президента и использует выборы для того, чтобы принимать участие в общественной дискуссии, получать обратную связь от избирателей. — Последние выборы сопровождались акциями протестов. Есть ли внутри Белоруссии предпосылки для повторения этого сценария? — Для сценария массовых протестов — нет. Во-первых, практически вся непримиримая оппозиция находится в эмиграции и пытается воздействовать на ситуацию из-за рубежа, прежде всего из Вильнюса и Варшавы. Во-вторых, белорусские правоохранительные органы предприняли системные усилия по демонтажу инфраструктуры влияния, которую использовала оппозиция и прозападные силы для мобилизации протестных митингов и массовых беспорядков в 2020 году. — Если говорить о внешнем влиянии. Госдеп США присвоил Белоруссии высший уровень опасности для путешествий и призвал американцев покинуть страну. Видите ли вы в этом некие сигналы к тому, что Штаты будут пытаться раскачать ситуацию? — Это не просто сигнал, а один из элементов расшатывания ситуации. Задача — посеять в обществе нервозность, усилить напряженность с тем, чтобы уменьшить явку на выборах. Это согласуется с тактикой белорусской оппозиции. Она бойкотирует выборы, призывая людей не голосовать, чтобы подточить легитимность действующей власти. Структуры оппозиции уже прибегали к вербовке людей, попыткам диверсий на территории Белоруссии. Такие риски существуют. — США и ЕС не признали результаты выборов 2020 года. Тогда второе место заняла Светлана Тихановская, уехавшая затем в Вильнюс. С ней встречались западные лидеры, а Сейм Литвы назвал ее «избранным президентом Белоруссии». Что станет с политическим будущим Тихановской после 26 января 2025 года? Перестанет ли Запад ее поддерживать? — Не перестанет. Запад продолжит поддерживать находящуюся за рубежом белорусскую оппозицию, в том числе ее боевое крыло. США, например, исторически работают с политической эмиграцией как инструментом. Например, поддержка эмиграции из стран Восточной Европы после Второй мировой войны. Западные структуры не гнушались взаимодействовать в том числе с нацистами и коллаборационистами. После роспуска СССР некоторые представители так называемых «диаспор» эмигрантов вернулись в свои страны. При западной поддержке они занимали высокие, даже высшие государственные посты, например, в странах Прибалтики. Это схема работы Запада вдолгую, базовый подход, он давно сложился и будет реализовываться. — В декабре договору о создании Союзного государства исполнилось 25 лет. Отношения приобрели высокую динамику. Лидеры часто встречаются. Как вы считаете, в чем секрет этих отношений? Кроется ли он в дружбе между президентами или же связи наших народов — это что-то более глубокое, многовековое? — На современном этапе роль личности в истории очень высока, поэтому прочные рабочие и человеческие отношения Владимира Путина и Александра Лукашенко крайне важны. Мы переживаем период глубоких перемен в международном порядке, определяется жизнь на десятилетия вперед. Успех приходит тогда, когда главы государств опираются на ценности и культурный код, разделяемые большинством граждан. Динамика последних лет показывает, что курс на объединение потенциалов Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства отвечает стремлениям абсолютного большинства жителей двух стран. Это видно и по социологическим опросам, даже по «оппозиционным». Фиксируется снижение протестных настроений и рост числа сторонников белорусского президента. Это происходит на фоне активного развития российско-белорусских отношений. А протесты 2020 года случились на фоне непростых двусторонних отношений. — Лукашенко ранее исключал объединение Белоруссии и России в одно государство. «Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война», — сказал он 25 октября 2024 года. При этом Лукашенко отметил, что в рамках Союзного государства можно выстроить даже более крепкие отношения, чем в унитарном государстве. Как вы считаете, не несет ли интеграция России и Белоруссии скрытую угрозу, не настанет ли момент, когда белорусское общество начнет воспринимать это как некую экспансию? — Историческое достижение Лукашенко заключается в сохранении не только мира в стране, но и индустриального потенциала Белоруссии, тесно связанного с научно-технологическим. Без успешного развития промышленных гигантов, таких как МАЗ, БелАЗ, предприятий ОПК, невозможно было сохранить научную и инженерную школу. Это определяет качество человеческого потенциала, место страны и людей в истории. Основу белорусской экономики и рынка труда по-прежнему составляют крупные промышленные предприятия, ориентированные на российский рынок. Тут нет каких-то границ — для развития нужны российские инвестиции. Сегодня в рамках союзных программ идет работа по объединению наших экономических потенциалов в единый комплекс по принципу «две страны — одна экономика». Важнейшее решение, которое Лукашенко принял в ответ на запрос людей по итогам референдума 1995 года, — это закрепление статуса русского языка как государственного. Проще говоря, родители могут выбрать для обучения их детей в школе один из двух государственных языков — русский или белорусский. Это возможность свободно определять судьбу поколениям. По данным Белстата, сегодня более 90% детей в школах и дошкольных учреждениях Белоруссии учатся на русском языке. — Может ли в ближайшие 25 лет пост президента Белоруссии занять человек с антироссийскими взглядами? — В международно-политическом анализе в принципе нельзя ничего исключать. В 2020 году обстановка в республике была сложной, и у прозападных сил был шанс дестабилизировать ситуацию. Но если такие люди придут к власти, они никогда не будут опираться на поддержку большинства. В Белоруссии есть поговорка: «абяцанкі — цацанкі, а дурню радасць» (дословно «обещания — безделушки, а дураку радость»). Противники союза с Россией рано или поздно попытаются вновь прийти к власти с обещаниями прогресса и свободы, но в итоге быстро перейдут к репрессивным методам, насаждению чуждой абсолютному большинству культуры и символов, противодействию русскому языку. Только такими методами эти политики смогут удерживаться у власти. Это приведет к гражданскому расколу и противостоянию, пример Украины — рядом. Поэтому нужно работать над тем, чтобы Союзное государство укреплялось — это вопрос мира, стабильности и предсказуемости для граждан наших стран. — Какие основные вызовы стоят перед Союзным государством? — Первое — это безопасность. Здесь президенты приняли важнейшие стратегические решения, в том числе подписав в декабре 2024 года договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Запад внимательно за этим наблюдает. Это сигнал им, потому что серьезный риск дестабилизации ситуации в Белоруссии возможен только в случае поддержки странами НАТО вооруженной интервенции на территорию республики. Второй вызов связан с научно-технологическим развитием. Сейчас в Белоруссии идет активная реиндустриализация. После ухода западных компаний с российского рынка у белорусской промышленности появилась историческая возможность для выхода на новый уровень. Третий вызов — в сфере культуры и стратегически именно он — самый важный. Противостояние с Западом будет затяжным, как и период мировой турбулентности. — Как вы считаете, кто из международных лидеров первым позвонит победившему 26 января кандидату? — Я думаю, что поздравлений будет много. Самым важным, конечно, станет от Владимира Путина, потому что за его словами стоят дела в тех сферах, которые критически важны для укрепления суверенитета Белоруссии, ее безопасности и благосостояния людей.