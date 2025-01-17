17 января 2025

Правительство РФ запретило использовать добавки в некурительных табачных изделиях

В России ввели ограничения на добавки в жевательном и нюхательном табаке
© Служба новостей «URA.RU»
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Некурительные смеси опасны для здоровья
Некурительные смеси опасны для здоровья Фото:

В России кабмин запретил использование добавок в жевательном и нюхательном табаке. Эта мера направлена на защиту детей, которым угрожает никотиновая зависимость из-за потребления некурительных табачных изделий. Об этом рассказал замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России Виктор Зыков.

«Вводится ограничение на использование добавок в жевательном и нюхательном табаке. Потребление некурительной табачной продукции является фактором риска развития целого ряда хронических заболеваний», — передает ТАСС слова Зыкова.

Уточняется, что люди, жующие и нюхающие табак, могут получить рак языка, губы и других органов полости рта. Кроме того, некурительные смеси опасны для желудка и способны привести к язве, отметил эксперт.

Ранее в Госдуме предлагали ввести запрет на продажу табачных изделий на заправках. Однако эта инициатива вступала в противоречие с действующим законодательством, передает RT.

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В России кабмин запретил использование добавок в жевательном и нюхательном табаке. Эта мера направлена на защиту детей, которым угрожает никотиновая зависимость из-за потребления некурительных табачных изделий. Об этом рассказал замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России Виктор Зыков. «Вводится ограничение на использование добавок в жевательном и нюхательном табаке. Потребление некурительной табачной продукции является фактором риска развития целого ряда хронических заболеваний», — передает ТАСС слова Зыкова. Уточняется, что люди, жующие и нюхающие табак, могут получить рак языка, губы и других органов полости рта. Кроме того, некурительные смеси опасны для желудка и способны привести к язве, отметил эксперт. Ранее в Госдуме предлагали ввести запрет на продажу табачных изделий на заправках. Однако эта инициатива вступала в противоречие с действующим законодательством, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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