Правительство РФ запретило использовать добавки в некурительных табачных изделиях

В России кабмин запретил использование добавок в жевательном и нюхательном табаке. Эта мера направлена на защиту детей, которым угрожает никотиновая зависимость из-за потребления некурительных табачных изделий. Об этом рассказал замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава России Виктор Зыков.
«Вводится ограничение на использование добавок в жевательном и нюхательном табаке. Потребление некурительной табачной продукции является фактором риска развития целого ряда хронических заболеваний», — передает ТАСС слова Зыкова.
Уточняется, что люди, жующие и нюхающие табак, могут получить рак языка, губы и других органов полости рта. Кроме того, некурительные смеси опасны для желудка и способны привести к язве, отметил эксперт.
Ранее в Госдуме предлагали ввести запрет на продажу табачных изделий на заправках. Однако эта инициатива вступала в противоречие с действующим законодательством, передает RT.
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