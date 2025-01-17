17 января 2025

Экспедиция МЧС подарила семьям погибших бойцов СВО из ХМАО пожарные извещатели

© Служба новостей «URA.RU»
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Семьи погибших югорских бойцов СВО приняли 80 пожарных извещателей от МЧС
Семьи погибших югорских бойцов СВО приняли 80 пожарных извещателей от МЧС Фото:

Арктическая экспедиция МЧС России, которая везет частичку Вечного огня с подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ», подарила семьям погибших участников СВО Белоярского (ХМАО) 80 пожарных извещателей. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Югре МЧС России вручены пожарные извещатели семьям участников СВО. Участники арктической экспедиции передали семьям погибших участников СВО города Белоярский 80 автономных дымовых пожарных извещателей», — написано в telegram-канале ведомства.

Также они провели церемонию слияния частиц Вечного огня. Она прошла у мемориального комплекса «Сквер Победы». Следующий пункт экспедиции — Нягань.

Югра принимает участие в арктической экспедиции МЧС России. В Надыме (ЯНАО) сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу приняли частицу Вечного огня.

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Арктическая экспедиция МЧС России, которая везет частичку Вечного огня с подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ», подарила семьям погибших участников СВО Белоярского (ХМАО) 80 пожарных извещателей. Об этом сообщили в МЧС России. «В Югре МЧС России вручены пожарные извещатели семьям участников СВО. Участники арктической экспедиции передали семьям погибших участников СВО города Белоярский 80 автономных дымовых пожарных извещателей», — написано в telegram-канале ведомства. Также они провели церемонию слияния частиц Вечного огня. Она прошла у мемориального комплекса «Сквер Победы». Следующий пункт экспедиции — Нягань. Югра принимает участие в арктической экспедиции МЧС России. В Надыме (ЯНАО) сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу приняли частицу Вечного огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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