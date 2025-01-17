Экспедиция МЧС подарила семьям погибших бойцов СВО из ХМАО пожарные извещатели

Арктическая экспедиция МЧС России, которая везет частичку Вечного огня с подножия мурманского мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ», подарила семьям погибших участников СВО Белоярского (ХМАО) 80 пожарных извещателей. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Югре МЧС России вручены пожарные извещатели семьям участников СВО. Участники арктической экспедиции передали семьям погибших участников СВО города Белоярский 80 автономных дымовых пожарных извещателей», — написано в telegram-канале ведомства.
Также они провели церемонию слияния частиц Вечного огня. Она прошла у мемориального комплекса «Сквер Победы». Следующий пункт экспедиции — Нягань.
Югра принимает участие в арктической экспедиции МЧС России. В Надыме (ЯНАО) сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу приняли частицу Вечного огня.
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