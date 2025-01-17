Частицу Вечного огня с арктической экспедиции МЧС доставят в ХМАО

Спасатели ХМАО накануне приняли частицу Вечного огня в Надыме (ЯНАО). Там сейчас проходит очередной этап арктической экспедиции МЧС России.
«Югра принимает участие в арктической экспедиции МЧС России. В Надыме (ЯНАО) сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу приняли частицу Вечного огня», — передает telegram-канал МЧС Хабаровского края.
Частицу пронесут через мемориал «Могила Неизвестного солдата», а также памятные места в Белоярске, Нягани и Ханты-Мансийске. Путь колонны МЧС составит около 1000 километров и преодолеют их до 18 января.
На Ямал частица Вечного огня была передана 15 января. Эстафету сотрудники МЧС ЯНАО приняли от мурманских коллег. Арктическая экспедиция уже побывала в Салехарде, Аксарке, Надыме и 16 января прибыла в Новый Уренгой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.