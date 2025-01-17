Частицу Вечного огня с арктической экспедиции МЧС доставят в ХМАО

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По ХМАО колонна МЧС с частицей Вечного огня пройдет около 1000 километров
По ХМАО колонна МЧС с частицей Вечного огня пройдет около 1000 километров Фото:

Спасатели ХМАО накануне приняли частицу Вечного огня в Надыме (ЯНАО). Там сейчас проходит очередной этап арктической экспедиции МЧС России.

«Югра принимает участие в арктической экспедиции МЧС России. В Надыме (ЯНАО) сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу приняли частицу Вечного огня», — передает telegram-канал МЧС Хабаровского края.

Частицу пронесут через мемориал «Могила Неизвестного солдата», а также памятные места в Белоярске, Нягани и Ханты-Мансийске. Путь колонны МЧС составит около 1000 километров и преодолеют их до 18 января.

На Ямал частица Вечного огня была передана 15 января. Эстафету сотрудники МЧС ЯНАО приняли от мурманских коллег. Арктическая экспедиция уже побывала в Салехарде, Аксарке, Надыме и 16 января прибыла в Новый Уренгой.

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Спасатели ХМАО накануне приняли частицу Вечного огня в Надыме (ЯНАО). Там сейчас проходит очередной этап арктической экспедиции МЧС России. «Югра принимает участие в арктической экспедиции МЧС России. В Надыме (ЯНАО) сотрудники МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу приняли частицу Вечного огня», — передает telegram-канал МЧС Хабаровского края. Частицу пронесут через мемориал «Могила Неизвестного солдата», а также памятные места в Белоярске, Нягани и Ханты-Мансийске. Путь колонны МЧС составит около 1000 километров и преодолеют их до 18 января. На Ямал частица Вечного огня была передана 15 января. Эстафету сотрудники МЧС ЯНАО приняли от мурманских коллег. Арктическая экспедиция уже побывала в Салехарде, Аксарке, Надыме и 16 января прибыла в Новый Уренгой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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