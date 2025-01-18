В России объяснили, почему Москва до сих пор не идет на переговоры с США

Россия не пойдет на переговоры с США, пока те поддерживают Украину в конфликте. Об этом сообщил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
«Сейчас наша позиция такова: мы не будем обсуждать ни ядерную проблематику, ни экономику, ни что-либо еще, касающееся отношений двух стран, пока не будут решены принципиальные вопросы безопасности России, пока оказывается масштабная военная и финансовая поддержка противникам России», — заявил Тимофеев. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, Москва вряд ли отступит от такой позиции. Также Иван Тимофеев отметил, что избранный президент США Дональд Трамп интуитивно понимает, что украинский конфликт нужно урегулировать. Вопрос в том, на какие уступки он готов.
Ранее профессор Джон Миршаймер сообщил, что неспособность Трампа решить конфликт на Украине может нанести ущерб его репутации на международной арене. К этому приведет заморозка ситуации. По мнению Миршаймера, у республиканца есть два варианта развития событий: ему придется выполнить все требования РФ ля заключения мирного соглашения или же конфликт продолжится, но тогда Киев и запад проиграют, передает 360.ru.
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