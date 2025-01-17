Профессор Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive выразил мнение, что неспособность избранного президента США Дональда Трампа заключить соглашение о завершении конфликта на Украине может нанести ущерб его репутации на международной арене. По словам эксперта, если Трамп не сможет эффективно разрешить украинский кризис, это будет воспринято как его личное поражение.
«Если украинцы будут разбиты, а конфликт будет заморожен, это обернется катастрофой для Трампа, потому что будет выглядеть так, как будто он проиграл войну», — объяснил Миршаймер. Эта ситуация, по мнению профессора, ставит президента США перед очень сложным выбором.
Как отметил Миршаймер, для Дональда Трампа и США на данный момент существует всего два возможных сценария: либо выполнить все требования России и достичь мирного урегулирования, либо продолжить конфликт, который может закончиться поражением для США и их союзников. Профессор также подчеркнул, что Украина может оказаться перед необходимостью принять трудное решение из-за внешнего давления.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что в отношениях между Россией и Соединенными Штатами не произойдет значительных изменений при президентстве Трампа. Однако, новоизбранный президент США не является русофобом и считает, что РФ занимает важное место на мировой платформе. При этом, американский лидер сделает все для обеспечения национальной безопасности Америки, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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