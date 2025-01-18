Бастрыкин инициировал проверку потомка Габсбургов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства провести процессуальную проверку в отношении высказываний австрийского политика, главы дома Габсбургов Карла фон Габсбурга, сообщили в СК. Это связано с призывом Габсбурга к уничтожению России.
«Глава ведомства [Александр Бастрыкин] поручил Главному следственному управлению СК России дать правовую оценку высказываниям австрийского политика. В медиапространстве распространена информация о высказывании... , призвавшего к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», — написали в telegram-канале «Следком».
Ранее внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и депутат австрийского парламента Карл фон Габсбург выступил с резким заявлением о необходимости уничтожить Россию, пишет «Царьград». В ходе своего выступления на форуме Общеевропейского движения Габсбург охарактеризовал РФ как «классическую колониальную империю». Он подчеркнул, что Россию следует «деколонизировать», и предложил карту, на которой территории страны представлены как разделенные между несколькими государствами, включая Украину.
Династия Габсбургов — одна из ведущих монарших сил в Европе в период Средних веков и Нового времени. Власть этой династии в Австрии началась с 1342 года и продолжалась без перерыва. С 1438 года Габсбурги, за исключением короткого периода с 1742 по 1745 год, занимали трон Священной Римской империи. После ее распада в 1806 году они возглавляли многонациональные Австрийскую империю (1804—1867) и Австро-Венгерскую империю (1867—1918). Резиденцией монархов всех указанных государств был Хофбург в Вене. Кроме того, монархи из дома Габсбургов также занимали должность великих магистров рыцарского ордена Золотого руна.
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