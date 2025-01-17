17 января 2025

Студент из ХМАО погиб в боях под Курском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Юноша учился на третьем курсе в филиале ЮГУ в Сургуте
Юноша учился на третьем курсе в филиале ЮГУ в Сургуте Фото:

Выполняя свой воинский долг в боях с ВСУ, погиб студент Югорского государственного университета (ЮГУ) Глеб Богатырев. Юноша отправился на фронт с третьего курса. Трагическая новость опубликована в соцсети на официальной странице учебного заведения.

«Обучаясь на 3-м курсе, в 2023 году Глеб принял решение об академическом отпуске и поступил на службу в вооруженные силы Российской Федерации. Выполняя боевую задачу под Курском, Глеб погиб. Вечная память Герою!» — сообщается на странице в соцсети vk.com филиала ЮГУ — Института нефти и газа.

Боец поступил в институт в 2021 году. Он обучался по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». На странице вуза отмечается, что юноша был вежлив, скромен, добр и тактичен, а также выражают соболезнования его родным и близким.

Глеб отправился на фронт с третьего курса
Глеб отправился на фронт с третьего курса
Фото:

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Выполняя свой воинский долг в боях с ВСУ, погиб студент Югорского государственного университета (ЮГУ) Глеб Богатырев. Юноша отправился на фронт с третьего курса. Трагическая новость опубликована в соцсети на официальной странице учебного заведения. «Обучаясь на 3-м курсе, в 2023 году Глеб принял решение об академическом отпуске и поступил на службу в вооруженные силы Российской Федерации. Выполняя боевую задачу под Курском, Глеб погиб. Вечная память Герою!» — сообщается на странице в соцсети vk.com филиала ЮГУ — Института нефти и газа. Боец поступил в институт в 2021 году. Он обучался по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». На странице вуза отмечается, что юноша был вежлив, скромен, добр и тактичен, а также выражают соболезнования его родным и близким.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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