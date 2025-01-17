Выполняя свой воинский долг в боях с ВСУ, погиб студент Югорского государственного университета (ЮГУ) Глеб Богатырев. Юноша отправился на фронт с третьего курса. Трагическая новость опубликована в соцсети на официальной странице учебного заведения.
«Обучаясь на 3-м курсе, в 2023 году Глеб принял решение об академическом отпуске и поступил на службу в вооруженные силы Российской Федерации. Выполняя боевую задачу под Курском, Глеб погиб. Вечная память Герою!» — сообщается на странице в соцсети vk.com филиала ЮГУ — Института нефти и газа.
Боец поступил в институт в 2021 году. Он обучался по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». На странице вуза отмечается, что юноша был вежлив, скромен, добр и тактичен, а также выражают соболезнования его родным и близким.
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