18 января 2025

США разместили новейшие ядерные бомбы в Европе: что за оружие

США начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб B61-12
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Американские новейшие бомбы разместили в Европе
Американские новейшие бомбы разместили в Европе Фото:

Соединенные Штаты Америки начали развертывание модифицированных гравитационных бомб B61-12 на территории Европы. Об этом заявила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби. Подробнее — в материале URA.RU.

Что такое ядерная бомба B61

Ядерная бомба B61 — это основное термоядерное оружие США, оставшееся в арсенале после окончания холодной войны. Это стратегическое и тактическое оружие, которое может быть настроено для достижения мощности от 0,3 до 340 килотонн. Оно оснащено полным комплектом взрывателей, что позволяет использовать его как в воздушных, так и в наземных операциях. Бомба имеет обтекаемую форму, способную выдерживать сверхзвуковой полет, и может быть модифицирована для различных военных задач.

Когда появились бомбы B61 в Европе

Первые бомбы B61 были размещены в Европе до подписания Договора о нераспространении ядерного оружия в 1968 году, что технически не противоречит условиям договора. На данный момент, предполагается, что в Европе размещено около сотни таких бомб. Они находятся на различных авиабазах в Германии, Бельгии, Италии, Турции и Нидерландах. В последние годы количество тактического ядерного оружия США в Европе было сокращено с 150 до 100 бомб.

На 2023 год в подземных хранилищах на авиабазах НАТО в Европе хранилось около 100 тактических ядерных бомб B61 — B61-3/-4. По 15 из этих бомб были распределены между авиабазами в Бюхеле (Рейнланд-Пфальц, Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды), Геди (Италия), а по 20 бомб находились на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Эти бомбы могут быть применены с использованием тактических истребителей-бомбардировщиков типов F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

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Соединенные Штаты Америки начали развертывание модифицированных гравитационных бомб B61-12 на территории Европы. Об этом заявила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби. Подробнее — в материале URA.RU. Что такое ядерная бомба B61 Ядерная бомба B61 — это основное термоядерное оружие США, оставшееся в арсенале после окончания холодной войны. Это стратегическое и тактическое оружие, которое может быть настроено для достижения мощности от 0,3 до 340 килотонн. Оно оснащено полным комплектом взрывателей, что позволяет использовать его как в воздушных, так и в наземных операциях. Бомба имеет обтекаемую форму, способную выдерживать сверхзвуковой полет, и может быть модифицирована для различных военных задач. Когда появились бомбы B61 в Европе Первые бомбы B61 были размещены в Европе до подписания Договора о нераспространении ядерного оружия в 1968 году, что технически не противоречит условиям договора. На данный момент, предполагается, что в Европе размещено около сотни таких бомб. Они находятся на различных авиабазах в Германии, Бельгии, Италии, Турции и Нидерландах. В последние годы количество тактического ядерного оружия США в Европе было сокращено с 150 до 100 бомб. На 2023 год в подземных хранилищах на авиабазах НАТО в Европе хранилось около 100 тактических ядерных бомб B61 — B61-3/-4. По 15 из этих бомб были распределены между авиабазами в Бюхеле (Рейнланд-Пфальц, Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды), Геди (Италия), а по 20 бомб находились на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Эти бомбы могут быть применены с использованием тактических истребителей-бомбардировщиков типов F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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