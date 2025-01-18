США разместили новейшие ядерные бомбы в Европе: что за оружие

Соединенные Штаты Америки начали развертывание модифицированных гравитационных бомб B61-12 на территории Европы. Об этом заявила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби. Подробнее — в материале URA.RU.
Что такое ядерная бомба B61
Ядерная бомба B61 — это основное термоядерное оружие США, оставшееся в арсенале после окончания холодной войны. Это стратегическое и тактическое оружие, которое может быть настроено для достижения мощности от 0,3 до 340 килотонн. Оно оснащено полным комплектом взрывателей, что позволяет использовать его как в воздушных, так и в наземных операциях. Бомба имеет обтекаемую форму, способную выдерживать сверхзвуковой полет, и может быть модифицирована для различных военных задач.
Когда появились бомбы B61 в Европе
Первые бомбы B61 были размещены в Европе до подписания Договора о нераспространении ядерного оружия в 1968 году, что технически не противоречит условиям договора. На данный момент, предполагается, что в Европе размещено около сотни таких бомб. Они находятся на различных авиабазах в Германии, Бельгии, Италии, Турции и Нидерландах. В последние годы количество тактического ядерного оружия США в Европе было сокращено с 150 до 100 бомб.
На 2023 год в подземных хранилищах на авиабазах НАТО в Европе хранилось около 100 тактических ядерных бомб B61 — B61-3/-4. По 15 из этих бомб были распределены между авиабазами в Бюхеле (Рейнланд-Пфальц, Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды), Геди (Италия), а по 20 бомб находились на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Эти бомбы могут быть применены с использованием тактических истребителей-бомбардировщиков типов F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.
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