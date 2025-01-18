США разместили в Европе гравитационные бомбы B61-12

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США начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб
США начали размещение в Европе модифицированных ядерных авиабомб Фото:

США начали размещение модифицированных гравитационных бомб B61-12 в Европе. Об этом сообщила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби. Этот шаг направлен на укрепление ядерного сдерживания в рамках стратегического партнерства с НАТО.

«Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили осведомленность НАТО о нашем ядерном потенциале путем посещений нашего предприятия и других регулярных мероприятий», — сказала Хруби, выступая на конференции в институте Хадсона. Она подчеркнула, что стратегические отношения с Великобританией остаются крепкими, а также выразила уверенность в их совместной преданности принципам ядерного сдерживания.

Она также отметила, что обе страны активно содействуют укреплению стабильности в цепочках поставок, что является критически важным аспектом. Согласно ее словам, НАТО демонстрирует значительную силу.

На 2023 год в подземных хранилищах на авиабазах НАТО в Европе хранилось около 100 тактических ядерных бомб B61 — B61-3/-4. По 15 из этих бомб были распределены между авиабазами в Бюхеле (Рейнланд-Пфальц, Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды), Геди (Италия), а по 20 бомб находились на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Эти бомбы могут быть применены с использованием тактических истребителей-бомбардировщиков типов F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

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США начали размещение модифицированных гравитационных бомб B61-12 в Европе. Об этом сообщила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби. Этот шаг направлен на укрепление ядерного сдерживания в рамках стратегического партнерства с НАТО. «Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили осведомленность НАТО о нашем ядерном потенциале путем посещений нашего предприятия и других регулярных мероприятий», — сказала Хруби, выступая на конференции в институте Хадсона. Она подчеркнула, что стратегические отношения с Великобританией остаются крепкими, а также выразила уверенность в их совместной преданности принципам ядерного сдерживания. Она также отметила, что обе страны активно содействуют укреплению стабильности в цепочках поставок, что является критически важным аспектом. Согласно ее словам, НАТО демонстрирует значительную силу. На 2023 год в подземных хранилищах на авиабазах НАТО в Европе хранилось около 100 тактических ядерных бомб B61 — B61-3/-4. По 15 из этих бомб были распределены между авиабазами в Бюхеле (Рейнланд-Пфальц, Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды), Геди (Италия), а по 20 бомб находились на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Эти бомбы могут быть применены с использованием тактических истребителей-бомбардировщиков типов F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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