Mash: состояние актера Ливанова резко ухудшилось

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Василий Ливанов перенес несколько операций и некоторое время находился в коме
Василий Ливанов перенес несколько операций и некоторое время находился в коме Фото:

Состояние здоровья советского и российского актера Василия Ливанова стремительно ухудшилось. После того, как артист перенес несколько операций и пребывал в коме, медики диагностировали у него бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Об этом пишет Mash.

«Состояние актёра Василия Ливанова резко ухудшилось. После перенесённых операции и комы у него диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам», — сообщает Mash в telegram-канале. 

Автор публикации уточняет, что такие заболевания возникают у пациентов, которые долгое время принимали лекарства. Вследствие этого их организм привыкает к препаратам. Сейчас Василий Ливанов лечится дома. Врачи подбирают лекарство, которое подойдет актеру.  

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Состояние здоровья советского и российского актера Василия Ливанова стремительно ухудшилось. После того, как артист перенес несколько операций и пребывал в коме, медики диагностировали у него бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Об этом пишет Mash. «Состояние актёра Василия Ливанова резко ухудшилось. После перенесённых операции и комы у него диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам», — сообщает Mash в telegram-канале.  Автор публикации уточняет, что такие заболевания возникают у пациентов, которые долгое время принимали лекарства. Вследствие этого их организм привыкает к препаратам. Сейчас Василий Ливанов лечится дома. Врачи подбирают лекарство, которое подойдет актеру.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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