Mash: состояние актера Ливанова резко ухудшилось

Состояние здоровья советского и российского актера Василия Ливанова стремительно ухудшилось. После того, как артист перенес несколько операций и пребывал в коме, медики диагностировали у него бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Об этом пишет Mash.
«Состояние актёра Василия Ливанова резко ухудшилось. После перенесённых операции и комы у него диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам», — сообщает Mash в telegram-канале.
Автор публикации уточняет, что такие заболевания возникают у пациентов, которые долгое время принимали лекарства. Вследствие этого их организм привыкает к препаратам. Сейчас Василий Ливанов лечится дома. Врачи подбирают лекарство, которое подойдет актеру.
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