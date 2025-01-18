18 января 2025

Челябинца возмутила реклама барбершопа, где бородатых сравнивают с террористами

© Служба новостей «URA.RU»
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Реклама «Саид Барбер» оскорбила клиента
Реклама «Саид Барбер» оскорбила клиента Фото:

Жителя Челябинска возмутила креативная реклама барбершопа «Саид Барбер», на которой изображен бородатый международный террорист Усама Бен Ладен и слоган «Обращайся к наш стилист, чтоб не быть как террорист». О не толерантной вывеске URA.RU сообщил читатель.

«„Креатив“ от барбершопа на Евтеева, 8. Это ж насколько нужно быть отбитым, чтобы делать такую рекламу?» — заявил URA.RU читатель Прохор.

Мужчина отметил, что его, как носящего бороду, оскорбило сравнение с террористами. По его словам, он включил барбершоп в свой «черный список» и больше не будет там стричься. На звонок URA.RU в барбершоп «Саид Барбер» никто не ответил. 

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Жителя Челябинска возмутила креативная реклама барбершопа «Саид Барбер», на которой изображен бородатый международный террорист Усама Бен Ладен и слоган «Обращайся к наш стилист, чтоб не быть как террорист». О не толерантной вывеске URA.RU сообщил читатель. «„Креатив“ от барбершопа на Евтеева, 8. Это ж насколько нужно быть отбитым, чтобы делать такую рекламу?» — заявил URA.RU читатель Прохор. Мужчина отметил, что его, как носящего бороду, оскорбило сравнение с террористами. По его словам, он включил барбершоп в свой «черный список» и больше не будет там стричься. На звонок URA.RU в барбершоп «Саид Барбер» никто не ответил. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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