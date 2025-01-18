Челябинца возмутила реклама барбершопа, где бородатых сравнивают с террористами

Жителя Челябинска возмутила креативная реклама барбершопа «Саид Барбер», на которой изображен бородатый международный террорист Усама Бен Ладен и слоган «Обращайся к наш стилист, чтоб не быть как террорист». О не толерантной вывеске URA.RU сообщил читатель.
«„Креатив“ от барбершопа на Евтеева, 8. Это ж насколько нужно быть отбитым, чтобы делать такую рекламу?» — заявил URA.RU читатель Прохор.
Мужчина отметил, что его, как носящего бороду, оскорбило сравнение с террористами. По его словам, он включил барбершоп в свой «черный список» и больше не будет там стричься. На звонок URA.RU в барбершоп «Саид Барбер» никто не ответил.
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