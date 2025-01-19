Иран и Россия намерены расширить сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности, чтобы противостоять внешним угрозам. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Естественно, во всех направлениях, где мы можем помочь друг другу, в военной сфере и в сфере безопасности, мы будем стараться развивать сотрудничество. Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти. У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами можно легко справиться», — заявил Пезешкиан в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым. Интервью показали на телеканале СоловьевLive.
По словам иранского главы, в случае агрессивных действий со стороны других государств против РФ или Ирана, обе страны обязуются воздерживаться от любой поддержки агрессоров. Пезешкиан также подчеркнул, что наличие общей концепции важно для разработки последующих практических планов.
В этом же интервью президент Ирана Масуд Пезекиан заявил о совпадении взглядов с российским лидером Владимиром Путиным. Иранский глава поддержал позицию президента РФ о необходимости многополярности в мире. «У нас есть чувство товарищества и близости в убеждениях», — подчеркнул Пезешкиан.
Президенты России и Ирана, Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, 17 января подписали новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Документ оформляет сотрудничество между Москвой и Тегераном в ряде ключевых областей, включая энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. Кроме того, он затрагивает вопросы обороны и борьбы с терроризмом, пишет «Национальная служба новостей». Работа над договором велась с 2022 года.
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