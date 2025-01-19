Президент Ирана рассказал, чем похож на Путина

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поддержал позицию президента России Владимира Путина о необходимости многополярности в мире. Об этом Пезешкиан заявил в интервью Владимиру Соловьеву после переговоров и подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
«Мы постепенно сближаем наши взгляды и подходы [с Путиным], и мы разделяем позицию господина Путина относительно однополярности. Это чувство и понимание, что в мире должна существовать многополярность, каждый день усиливается у стран, которые стремятся к свободе и независимости. У нас есть чувство товарищества и близости в убеждениях», — заявил Пезешкиан. Интервью показали на телеканале СоловьевLive.
Глава Ирана также выразил мнение, что США продолжают стремиться к установлению однополярного мира. По его словам, Штаты убеждены, что должны контролировать весь мир и направлять его развитие согласно своим интересам и стремлениям. Очевидно, что такая позиция не устраивает Россию. «Нельзя представить, чтобы такая страна, как Россия, оказалась в таких рамках, когда другие решают за нее, а она лишь исполняет планы, которые для нее придумывают», — заявил Пезешкиан.
В пятницу, 17 января, после переговоров в Кремле президенты России Владимир Путин и Ирана Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, пишет RT. Этот документ заменяет соглашение 2001 года и отражает выход двусторонних связей на новый уровень. Работа над документом велась с 2022 года.
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