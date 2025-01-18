Кухарук осмотрел аварийные дома на севере ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук, глава Октябрьского района Сергей Заплатин и мэр Талинки Андрей Останин осмотрели аварийные дома поселка. Сейчас в них проживают около 900 человек, поэтому их главный вопрос — сроки расселения аварийного фонда.
«Главный запрос жителей Талинки — расселение аварийного фонда. В домах, подлежащих сносу, проживают около 900 человек. Есть улицы и микрорайоны, которые полностью состоят из аварийных домов, что требует принятия комплексных решений, в том числе в рамках адресной программы по расселению», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он поручил разработать план будущей застройки для расселения аварийных домов, а также разработать предложения по работе системы водоснабжения, которая будет отвечать запросам жителей и выдержит нагрузки в связи с застройкой. Такое решение связано с тем, что, помимо аварийности домов, жители Талинки жалуются на качество воды и проблемы с отоплением.
Кухарук отправился в Талинку сразу после того, как отметил праздник Крещения Господня. В этот день он сам посетил храм и поучаствовал в крещенских купаниях.
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