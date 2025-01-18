18 января 2025
17 января 2025

Глава ХМАО искупался в проруби в праздник Крещения Господня. Видео

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Кухарук поздравил православных югорчан с праздником Крещения Господня
Кухарук поздравил православных югорчан с праздником Крещения Господня Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил православных югорчан с праздником Крещения Господня. В этот день он сам посетил храм и поучаствовал в крещенских купаниях.

«С Крещением Господним, дорогие югорчане!.. Сегодня посетил храм преподобного Серафима Саровского в поселке Талинка Октябрьского района и окунулся в купели на озере Лебяжье», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Он также пожелал югорчанам счастья, здоровья, благополучия, силы, вдохновения, крепкого духа, гармонии и радости в домах. Губернатор напомнил, что погода в этом году вносит свои коррективы в планы жителей, поэтому попросил помнить о безопасности и быть аккуратными.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил православных югорчан с праздником Крещения Господня. В этот день он сам посетил храм и поучаствовал в крещенских купаниях. «С Крещением Господним, дорогие югорчане!.. Сегодня посетил храм преподобного Серафима Саровского в поселке Талинка Октябрьского района и окунулся в купели на озере Лебяжье», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Он также пожелал югорчанам счастья, здоровья, благополучия, силы, вдохновения, крепкого духа, гармонии и радости в домах. Губернатор напомнил, что погода в этом году вносит свои коррективы в планы жителей, поэтому попросил помнить о безопасности и быть аккуратными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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