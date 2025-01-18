Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил православных югорчан с праздником Крещения Господня. В этот день он сам посетил храм и поучаствовал в крещенских купаниях.
«С Крещением Господним, дорогие югорчане!.. Сегодня посетил храм преподобного Серафима Саровского в поселке Талинка Октябрьского района и окунулся в купели на озере Лебяжье», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он также пожелал югорчанам счастья, здоровья, благополучия, силы, вдохновения, крепкого духа, гармонии и радости в домах. Губернатор напомнил, что погода в этом году вносит свои коррективы в планы жителей, поэтому попросил помнить о безопасности и быть аккуратными.
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