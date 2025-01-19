«Не сможет быть враждебным с Трампом»: CNN узнал о стратегии Зеленского с новым президентом США

Глава Украины Владимир Зеленский активно стремится завоевать поддержку избранного президента США Дональда Трампа, выражая надежду на то, что американский лидер займет его сторону. Сообщается, что Зеленский обращается к Трампу с лестными словами, называя его «великим учителем». Издание CNN опубликовало стратегию украинского лидера в отношении новой власти США. Что входит в новый подход Зеленского — в материале URA.RU.
Завоевание поддержки Трампа
С момента переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, мировые лидеры, включая Владимира Зеленского, активно стремятся завоевать его расположение. Украинский лидер выразил уверенность в том, что Трамп способен достичь мира и положить конец конфликту.
Зеленский и другие украинские политики используют различные методы для улучшения отношений с Трампом. Например, украинский депутат предложил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. В статье, опубликованной в 2019 году на CNN, Зеленский назвал это «хрестоматийным подлизыванием», и можно было услышать, как Зеленский приветствовал Трампа как «великого учителя». В тексте издания говорится, что Украина открывает новый фронт против России.
«Зеленский не может позволить себе быть враждебно настроенным по отношению к Трампу. Он должен, по крайней мере, попытаться привлечь его на сторону Украины», — заявила научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Джоанна Хоса.
Значение американской поддержки
С уходом президента Байдена, который был крупным поставщиком военной помощи Украине, Зеленский осознает необходимость поддерживать отношения с Трампом для обеспечения будущей поддержки. Эксперты подчеркивают, что для Украины крайне важно оставаться на стороне США, чтобы получать необходимую помощь.
В условиях продолжающегося конфликта с Россией, Украина сталкивается с серьезными вызовами. Зеленский выражает готовность работать напрямую с Трампом и возможно идти на уступки для достижения мира. Он описывает нового главу США как сильного лидера, способного оказать значительное влияние на ход конфликта. Некоторые считают, что Зеленский искренне верит в способности Трампа принимать смелые решения, которые могут привести к миру, пишет CNN.
Сложно положение Киева
С приходом к власти Дональда Трампа, который известен своими позитивными высказываниями в адрес российского лидера Владимира Путина, украинское правительство под руководством Владимира Зеленского вынуждено пересматривать свои подходы в диалоге с Вашингтоном, сообщает CNN. Трамп, обещая улучшить отношения с Россией, что ставит Киев в сложное положение, требуя от него новых стратегий взаимодействия.
Новые инициативы Украины
Зеленский предлагает новые форматы сотрудничества, включая обмен войсками с США и укрепление НАТО, что может быть привлекательно для Трампа, акцентирующего внимание на усилении оборонных обязательств союзников в Европе. Также Украина предлагает экономические проекты, включая сделку по добыче полезных ископаемых.
Непредсказуемость Трампа и стратегия лести
Несмотря на все усилия, непредсказуемость Дональда Трампа делает сложным прогнозирование исхода его внешнеполитических решений. Примеры его реакций на встречи с другими мировыми лидерами показывают, что даже теплые встречи могут сменяться резкими заявлениями и критикой. Заместитель директора программы по России и Евразии лондонского аналитического центра Chatham House Орыся Луцевич считает, что украинское правительство пытается использовать стратегию лести, которая может оказаться эффективной, но не гарантирует успех.
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