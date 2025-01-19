Опубликованы кадры прямой линии Путина с украинскими жителями

Появились архивные кадры прямой линии президента России Владимира Путина с жителями Украины, которая прошла в 2004 году. Событие состоялось в Киеве, на фоне преддверия 60-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков и накануне президентских выборов на Украине. Кадры опубликовал журналист и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.
«Прямая линия Путина с Украиной. Ответы на вопросы украинцев из центра Киева, с улицы Банковая», — подписал Зарубин видео в своем telegram-канале.
В ходе трансляции Путин ответил на вопрос о возможной поддержке Россией политических сил на Украине, направленных на сближение двух стран. Тогда он отметил, что РФ была бы рада видеть укрепление и развитие таких сил на Украине, которые бы достигали своих целей. Однако инициация и поддержка политических сил внутри Украины из-за границы, особенно со стороны России, представляет собой высокий риск и может быть контрпродуктивной, приводя к противоположным результатам, подчеркивал российский лидер.
Помимо этого, президент РФ объяснил цели своего визита на Украину и отметил значимость совместного празднования даты освобождения от фашистов. «Что касается цели моего приезда, то она известна — это участие в 60-летии освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Думаю, это достаточно серьёзный повод для того, чтобы президент России приехал в Киев и вместе с нашими друзьями отметил эту дату», — отметил Путин.
Обсуждались также вопросы, касающиеся взаимных визитов на Украину и в Россию. Президент подтвердил, что он однажды отмечал свой день рождения в компании с бывшим главой Украины Виктором Януковичем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.