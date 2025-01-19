Помощник Трампа по Украине сделал заявление по поводу СВО

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Дональд Трамп не отказался от намерений завершить конфликт на Украине
Дональд Трамп не отказался от намерений завершить конфликт на Украине Фото:

Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц заявил о решительных намерениях новой администрации прекратить конфликт на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

«Этот конфликт необходимо прекратить. И президент Трамп крайне ясно дал это понять, и он намерен этого добиться», — сказал Уолтц в интервью телеканалу CBS.

Дональд Трамп также упоминал о возможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по украинскому кризису в течение первых шести месяцев своей президентской каденции. Согласно спецпосланнику по Украине Киту Келлогу, в администрации стремятся уложиться в срок в 100 дней для урегулирования ситуации.

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Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц заявил о решительных намерениях новой администрации прекратить конфликт на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS. «Этот конфликт необходимо прекратить. И президент Трамп крайне ясно дал это понять, и он намерен этого добиться», — сказал Уолтц в интервью телеканалу CBS. Дональд Трамп также упоминал о возможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по украинскому кризису в течение первых шести месяцев своей президентской каденции. Согласно спецпосланнику по Украине Киту Келлогу, в администрации стремятся уложиться в срок в 100 дней для урегулирования ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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