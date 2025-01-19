Помощник Трампа по Украине сделал заявление по поводу СВО

Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц заявил о решительных намерениях новой администрации прекратить конфликт на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.
«Этот конфликт необходимо прекратить. И президент Трамп крайне ясно дал это понять, и он намерен этого добиться», — сказал Уолтц в интервью телеканалу CBS.
Дональд Трамп также упоминал о возможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по украинскому кризису в течение первых шести месяцев своей президентской каденции. Согласно спецпосланнику по Украине Киту Келлогу, в администрации стремятся уложиться в срок в 100 дней для урегулирования ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.