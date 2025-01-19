В России хотят увеличить некоторые штрафы в сотни раз

В России планируют в разы увеличить штрафы за экономические преступления, что связано с инфляцией. Минюст РФ предложил изменить размеры штрафов по 36 статьям Уголовного кодекса, которые не пересматривались более 20 лет.
«Штрафы за экономические преступления могут вырасти в сотни раз», — передает слова адвоката, преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Кирилла Данилова. Он добавил, что необходимость таких изменений обусловлена тем, что действующие санкции не позволяют восстановить социальную справедливость.
В рамках нового законопроекта максимальные штрафы по ряду статей могут увеличиться в несколько раз. Например, штраф за мошенничество может возрастать с 300 до 500 тысяч рублей, а за регистрацию незаконных сделок — 300 тысяч до 1,5 млн рублей. Проект находится на стадии антикоррупционной экспертизы, но его принятие, по мнению Данилова, вероятно в ближайшее время.
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