19 января 2025

В России хотят увеличить некоторые штрафы в сотни раз

Адвокат Данилов: штрафы за экономические преступления увеличатся в сотни раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Штраф за регистрацию незаконных сделок вырастет до 1,5 млн рублей
Штраф за регистрацию незаконных сделок вырастет до 1,5 млн рублей Фото:

В России планируют в разы увеличить штрафы за экономические преступления, что связано с инфляцией. Минюст РФ предложил изменить размеры штрафов по 36 статьям Уголовного кодекса, которые не пересматривались более 20 лет.

«Штрафы за экономические преступления могут вырасти в сотни раз», — передает слова адвоката, преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Кирилла Данилова. Он добавил, что необходимость таких изменений обусловлена тем, что действующие санкции не позволяют восстановить социальную справедливость.

В рамках нового законопроекта максимальные штрафы по ряду статей могут увеличиться в несколько раз. Например, штраф за мошенничество может возрастать с 300 до 500 тысяч рублей, а за регистрацию незаконных сделок — 300 тысяч до 1,5 млн рублей. Проект находится на стадии антикоррупционной экспертизы, но его принятие, по мнению Данилова, вероятно в ближайшее время.

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В России планируют в разы увеличить штрафы за экономические преступления, что связано с инфляцией. Минюст РФ предложил изменить размеры штрафов по 36 статьям Уголовного кодекса, которые не пересматривались более 20 лет. «Штрафы за экономические преступления могут вырасти в сотни раз», — передает слова адвоката, преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Кирилла Данилова. Он добавил, что необходимость таких изменений обусловлена тем, что действующие санкции не позволяют восстановить социальную справедливость. В рамках нового законопроекта максимальные штрафы по ряду статей могут увеличиться в несколько раз. Например, штраф за мошенничество может возрастать с 300 до 500 тысяч рублей, а за регистрацию незаконных сделок — 300 тысяч до 1,5 млн рублей. Проект находится на стадии антикоррупционной экспертизы, но его принятие, по мнению Данилова, вероятно в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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