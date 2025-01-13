Где может пройти встреча Путина и Трампа: какие страны готовы провести переговоры

Одним из самых ожидаемых политических событий является встреча президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Сразу несколько стран выразили желание принять у себя мировых лидеров. О том, какие государства готовы организовать переговоры, читайте в материале URA.RU.
Словакия заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа
О возможности стать площадкой для международного диалога заявила Словакия. Вице-спикер местного парламента Андрей Данко рассказал «Известиям»: хотел бы, чтобы шанс выпал именно его стране.
«Я думаю, что это возможно. Я бы хотел, чтобы эта встреча была у нас, в Братиславе, но увидим, как будет», — прокомментировал политик. Он также указал на важность диалога Путина и Трампа для укрепления международной безопасности и стабильности.
Вучич предложил провести встречу Путина и Трампа в Сербии
Еще одной страной, выразившей желание быть местом для важной политической дискуссии, стала Сербия. Аргументы в пользу своей страны назвал ее президент Александр Вучич.
«Впервые предлагаю, чтобы Сербия стала местом встречи президента РФ и США», — привело слова Вучича РИА Новости. По его словам, Сербия не относится к военным блокам, а потому может обеспечить безопасность Путина и Трампа.
Швейцария готова предоставить площадку для встречи Путина и Трампа
Поддержать шаги к установлению мира, а значит принять на своей земле руководителей двух государств, готова Швейцария. Желание озвучил руководитель службы информации швейцарского МИД Николя Бидо.
«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», — сказал Бидо. Его слова приводит RT.
Многие страны готовы предоставить площадку для встречи Путина и Трампа
Факт того, что желающих посодействовать диалогу между руководителями государств много, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отдельно он указал на то, что говорить о скорой встрече Путина и Трампа пока рано.
«Многие страны предлагают свои услуги, где можно провести контакты (президентов России и США, — прим. ред.) гипотетические. Но пока об этом говорить преждевременно», — цитирует Пескова издание «Царьград».
Ранее советник Трампа Майкл Уолтц сообщил о подготовке к встрече с Путиным. Он также указал на возможность телефонного разговора между лидерами стран в ближайшее время — дни или недели. По его словам, достижение перемирия на Украине без участия Москвы невозможно.
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