На Западе рассказали, о чем могут договориться Трамп и Путин по поводу Украины

Российский лидер Владимир Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп могут обсудить военный нейтралитет Украины на предстоящей встрече. Словакия выразила готовность поддержать такое решение. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.
«Наш премьер-министр [Роберт Фицо] с уверенностью заявил, что мы не поддержим вступление Украины в НАТО. Мы выступаем за те решения, которые подразумевают гарантии как для России, так и ЕС в том, что касается безопасности, — сказал он. — Стало быть, Словакия поддержит то, о чем договорятся Трамп и Путин. Наверное, это нейтралитет, военный нейтралитет Украины», — передает ТАСС слова Гашпара.
Он отметил, что конфликт на Украине был спровоцирован реакцией РФ на действия украинских властей. Дональд Трамп ранее заявил о необходимости окончания украинского конфликта и намерении встретиться с Путиным для обсуждения данного вопроса.
Ранее сообщалось, что одним из наиболее ожидаемых событий на политической арене стала перспектива встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Несколько государств выразили готовность принять на своей территории данные переговоры. Словакия также выразила интерес в организации данного международного диалога.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.