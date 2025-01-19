На Западе рассказали, о чем могут договориться Трамп и Путин по поводу Украины

В Словакии допустили, что Путин и Трамп договорятся о военном нейтралитете Киева
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Трамп и Путин на предстоящей встрече могут обсудить нейтралитет Украины
Трамп и Путин на предстоящей встрече могут обсудить нейтралитет Украины Фото:

Российский лидер Владимир Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп могут обсудить военный нейтралитет Украины на предстоящей встрече. Словакия выразила готовность поддержать такое решение. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар. 

«Наш премьер-министр [Роберт Фицо] с уверенностью заявил, что мы не поддержим вступление Украины в НАТО. Мы выступаем за те решения, которые подразумевают гарантии как для России, так и ЕС в том, что касается безопасности, — сказал он. — Стало быть, Словакия поддержит то, о чем договорятся Трамп и Путин. Наверное, это нейтралитет, военный нейтралитет Украины», — передает ТАСС слова Гашпара.

Он отметил, что конфликт на Украине был спровоцирован реакцией РФ на действия украинских властей. Дональд Трамп ранее заявил о необходимости окончания украинского конфликта и намерении встретиться с Путиным для обсуждения данного вопроса.

Ранее сообщалось, что одним из наиболее ожидаемых событий на политической арене стала перспектива встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Несколько государств выразили готовность принять на своей территории данные переговоры. Словакия также выразила интерес в организации данного международного диалога.

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Российский лидер Владимир Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп могут обсудить военный нейтралитет Украины на предстоящей встрече. Словакия выразила готовность поддержать такое решение. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.  «Наш премьер-министр [Роберт Фицо] с уверенностью заявил, что мы не поддержим вступление Украины в НАТО. Мы выступаем за те решения, которые подразумевают гарантии как для России, так и ЕС в том, что касается безопасности, — сказал он. — Стало быть, Словакия поддержит то, о чем договорятся Трамп и Путин. Наверное, это нейтралитет, военный нейтралитет Украины», — передает ТАСС слова Гашпара. Он отметил, что конфликт на Украине был спровоцирован реакцией РФ на действия украинских властей. Дональд Трамп ранее заявил о необходимости окончания украинского конфликта и намерении встретиться с Путиным для обсуждения данного вопроса. Ранее сообщалось, что одним из наиболее ожидаемых событий на политической арене стала перспектива встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Несколько государств выразили готовность принять на своей территории данные переговоры. Словакия также выразила интерес в организации данного международного диалога.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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