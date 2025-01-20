Стало известно, кого подозревают в убийстве женщины, тело которой нашли в машине Гоши Куценко

В Москве задержали предполагаемого подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в автомобиле, принадлежащем актеру Гоше Куценко. Им оказался 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани, на счету которого несколько судимостей. Об этом сообщает Shot.
«Подозреваемый в убийстве задержан. Это 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани. <...> У него огромное количество судимостей: убийство, изнасилование, разбой, кража, оскорбление представителя власти, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — передают авторы канала, ссылаясь на собственные данные.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Эксперты установили, что жертва была убита несколько часов ранее. На теле обнаружены многочисленные ножевые ранения. Также внутри автомобиля, принадлежащего Куценко, обнаружены средства контрацепции. Следственный комитет проводит расследование. Личность убитой женщины также устанавливается.
Shot ранее первый сообщал об убийстве женщины, тело которой было найдено в авто российского актера Гоши Куценко. «Запорожец» был припаркован в одном из дворов на Кутузовском проспекте в Москве. По одной из версий, жертва была убита еще накануне.
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