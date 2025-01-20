Shot: в машине Гоши Куценко обнаружили труп женщины

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В машине Гоши Куценко обнаружили тело женщины с резаными ранами
В машине Гоши Куценко обнаружили тело женщины с резаными ранами Фото:

В машине российского актера Гоши Куценко обнаружили изрезанное тело женщины. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на источник. 

«В машине Гоши Куценко обнаружено тело изрезанной женщины», — передают авторы канала. Со слов их источника, автомобиль актера был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. Подробностей пока не сообщают. 

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В машине российского актера Гоши Куценко обнаружили изрезанное тело женщины. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на источник.  «В машине Гоши Куценко обнаружено тело изрезанной женщины», — передают авторы канала. Со слов их источника, автомобиль актера был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. Подробностей пока не сообщают. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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