Shot: в машине Гоши Куценко обнаружили труп женщины

В машине Гоши Куценко обнаружили тело женщины с резаными ранами
В машине российского актера Гоши Куценко обнаружили изрезанное тело женщины. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на источник.
«В машине Гоши Куценко обнаружено тело изрезанной женщины», — передают авторы канала. Со слов их источника, автомобиль актера был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. Подробностей пока не сообщают.
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