Новая пандемия, вызванная вирусом SPARS, оказалась фейком

Пользователи социальных сетей распространяют фейковое видео о том, что в 2025 году ожидается новая пандемия, вызванная вирусом SPARS, ссылаясь на публикацию Центра охраны здоровья Джона Хопкинса. Однако в самом документе говорится о том, что вирус SPARS является выдуманным, а пособие предназначено для работников общественного здравоохранения для подготовки к возможным эпидемиям. Об этом сообщает URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«Там [в публикации Центра охраны здоровья Джона Хопкинса] сказано о новой заразе 2025-2028 годов. Примерный интервал времени обозначен, когда она будет свирепствовать. В сценарии описано как все будет происходить <...> и даже указывается приблизительное название этой будущей заразы — SPARS», — говорится в фейковом видео. Однако о том, что описанные сценарии в публикации являются выдуманными предупреждают сами авторы документа.
«Описанные в настоящем документе инфекционные патогены, медицинские контрмеры, персонажи, выдержки из новостей, сообщения в социальных сетях и ответы государственных учреждений являются полностью вымышленными», — говорится в дисклеймере пособия.
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