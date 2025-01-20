Установлена личность убитой в авто Куценко девушки

Следователи установили личность женщины, чье тело было найдено в «Запорожце» актера Гоши Куценко. Ей оказалась 36-летняя Дарья, которая ранее работала в студиях красоты, а в последнее время занималась обучением персонала в компании Ozon.
«Это 36-летняя Дарья Ш. Она работала в студиях красоты, последнее время обучала персонал в Ozon», — передает telegram-канал Mash.
По данным источника, девушка родом из Вилючинска Камчатского края и последнее время проживала в Тольятти. Накануне трагедии она согласилась выпить с 30-летним Альбертом Абдуллиным, который и привел ее в авто.
Сейчас он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что ранее он также был осужден за убийство, изнасилование, разбой, кражу, оскорбление представителя власти, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Более подробно об инциденте — в материале URA.RU.
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