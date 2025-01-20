В Перми продают бизнес под знаковым куполом, где заключают важные сделки. Фото

В пермском ТРК «Семья» продают за 1,8 млн рублей кофейню с панорамным видом
© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня под куполом работает более 10 лет
Кофейня под куполом работает более 10 лет Фото:

В пермском ТРК «Семья» выставили на продажу заведение общепита за 1,8 млн рублей. Речь о кофейне, которая находится под известным большинству горожанам куполом гипермаркета. В этом месте часто проводят деловые переговоры и заключают сделки.

«Локация — знаменитый шар гипермаркета „Семья“. Кофейня предлагается к покупке с полным набором необходимого оборудования и мебели. Есть клиентская база, а также поставщики и схема взаимодействия с ними. Данное пространство используют для деловых переговоров и фотосессий. Цена — 1,8 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что заведение общепита работает 11 лет. У кофейни есть страница в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставили на продажу бар-ресторан Shelby. Бизнес оценивали в 10 млн рублей.

Стоимость готового бизнеса - 1.8 млн рублей
Стоимость готового бизнеса - 1.8 млн рублей
Фото:

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В пермском ТРК «Семья» выставили на продажу заведение общепита за 1,8 млн рублей. Речь о кофейне, которая находится под известным большинству горожанам куполом гипермаркета. В этом месте часто проводят деловые переговоры и заключают сделки. «Локация — знаменитый шар гипермаркета „Семья“. Кофейня предлагается к покупке с полным набором необходимого оборудования и мебели. Есть клиентская база, а также поставщики и схема взаимодействия с ними. Данное пространство используют для деловых переговоров и фотосессий. Цена — 1,8 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что заведение общепита работает 11 лет. У кофейни есть страница в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставили на продажу бар-ресторан Shelby. Бизнес оценивали в 10 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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