В пермском ТРК «Семья» выставили на продажу заведение общепита за 1,8 млн рублей. Речь о кофейне, которая находится под известным большинству горожанам куполом гипермаркета. В этом месте часто проводят деловые переговоры и заключают сделки.
«Локация — знаменитый шар гипермаркета „Семья“. Кофейня предлагается к покупке с полным набором необходимого оборудования и мебели. Есть клиентская база, а также поставщики и схема взаимодействия с ними. Данное пространство используют для деловых переговоров и фотосессий. Цена — 1,8 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Продавец уточняет, что заведение общепита работает 11 лет. У кофейни есть страница в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставили на продажу бар-ресторан Shelby. Бизнес оценивали в 10 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!