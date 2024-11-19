19 ноября 2024

В Перми продают ресторан в стиле известного сериала

Владелец ресторана Shelby в Перми выставил заведение на продажу
© Служба новостей «URA.RU»
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Бар открыли пять лет назад
Бар открыли пять лет назад Фото:

В Перми выставили на продажу бар-ресторан Shelby. Заведение сделано в английском стиле по мотивам сериала «Острые козырьки». Бизнес оценивают в 10 млн рублей, сказано на сайте объявлений «Авито».

«Продается бар-ресторан Shelby в центре города. У нас полный штат сотрудников. Стоимость — 10 млн рублей», — пишет владелец в объявлении.

Уточняется, что будущим собственникам бизнеса продавец окажет необходимую поддержку и ответит на все вопросы. Заведение размещено в арендуемом помещении. Владельцы решили продать бизнес из-за смены сферы деятельности.

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В Перми выставили на продажу бар-ресторан Shelby. Заведение сделано в английском стиле по мотивам сериала «Острые козырьки». Бизнес оценивают в 10 млн рублей, сказано на сайте объявлений «Авито». «Продается бар-ресторан Shelby в центре города. У нас полный штат сотрудников. Стоимость — 10 млн рублей», — пишет владелец в объявлении. Уточняется, что будущим собственникам бизнеса продавец окажет необходимую поддержку и ответит на все вопросы. Заведение размещено в арендуемом помещении. Владельцы решили продать бизнес из-за смены сферы деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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