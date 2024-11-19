В Перми продают ресторан в стиле известного сериала

Бар открыли пять лет назад
В Перми выставили на продажу бар-ресторан Shelby. Заведение сделано в английском стиле по мотивам сериала «Острые козырьки». Бизнес оценивают в 10 млн рублей, сказано на сайте объявлений «Авито».
«Продается бар-ресторан Shelby в центре города. У нас полный штат сотрудников. Стоимость — 10 млн рублей», — пишет владелец в объявлении.
Уточняется, что будущим собственникам бизнеса продавец окажет необходимую поддержку и ответит на все вопросы. Заведение размещено в арендуемом помещении. Владельцы решили продать бизнес из-за смены сферы деятельности.
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