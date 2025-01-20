Трамп: теперь политика США заключается в признании лишь двух гендеров

Президент США Дональд Трамп в первые минуты своего правления объявил, что теперь Штаты признают только два гендера — мужской и женский. Об этом он заявил в своей речи во время инаугурации.
«С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского», — заявил Трамп в своей инаугурационной речи. За полчаса до этого он официально принял присягу и стал 47-м по счету лидером страны.
Соответствующую политику Трамп обещал ввести в Штатах еще в декабре 2024 года. Администрация прошлого главы Джо Байдена интерпретировала гендер как «гендерную идентичность», а не биологический вид.
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