Трамп: теперь политика США заключается в признании лишь двух гендеров

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Дональд Трамп официально утвердил в стране два гендера
Дональд Трамп официально утвердил в стране два гендера Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп в первые минуты своего правления объявил, что теперь Штаты признают только два гендера — мужской и женский. Об этом он заявил в своей речи во время инаугурации.  

«С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского», — заявил Трамп в своей инаугурационной речи. За полчаса до этого он официально принял присягу и стал 47-м по счету лидером страны.

Соответствующую политику Трамп обещал ввести в Штатах еще в декабре 2024 года. Администрация прошлого главы Джо Байдена интерпретировала гендер как «гендерную идентичность», а не биологический вид. 

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Президент США Дональд Трамп в первые минуты своего правления объявил, что теперь Штаты признают только два гендера — мужской и женский. Об этом он заявил в своей речи во время инаугурации.   «С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского», — заявил Трамп в своей инаугурационной речи. За полчаса до этого он официально принял присягу и стал 47-м по счету лидером страны. Соответствующую политику Трамп обещал ввести в Штатах еще в декабре 2024 года. Администрация прошлого главы Джо Байдена интерпретировала гендер как «гендерную идентичность», а не биологический вид. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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