В Екатеринбурге на улице Щорса, 51 автобус с пассажирами врезался в Mitsubishi. Водитель иномарки, совершая неправильный разворот, допустил столкновение и въехал в два других автомобиля. Виновника ДТП госпитализировали с переломами ребер, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель Mitsubishi, двигаясь в направлении улице Белинского, при совершении разворота из крайнего правого ряда допустила столкновение с пассажирским автобусом Hyundai, двигавшимся попутно в прямом направлении. После чего иномарку отбросило на стоящие транспортные средства Porsche и Mercedes. С переломом ребер водителя доставили в 24 ГКБ», — пояснили в ведомстве.
Виновником аварии оказалась 48-летняя женщина. В автобусе находилось 10 пассажиров, никто из них не пострадал. Сотрудники ГАИ проводят проверку.
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