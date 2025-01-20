В Екатеринбурге автобус с пассажирами снес иномарку, есть пострадавший. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГАИ проводят проверку
Сотрудники ГАИ проводят проверку Фото:

В Екатеринбурге на улице Щорса, 51 автобус с пассажирами врезался в Mitsubishi. Водитель иномарки, совершая неправильный разворот, допустил столкновение и въехал в два других автомобиля. Виновника ДТП госпитализировали с переломами ребер, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель Mitsubishi, двигаясь в направлении улице Белинского, при совершении разворота из крайнего правого ряда допустила столкновение с пассажирским автобусом Hyundai, двигавшимся попутно в прямом направлении. После чего иномарку отбросило на стоящие транспортные средства Porsche и Mercedes. С переломом ребер водителя доставили в 24 ГКБ», — пояснили в ведомстве.

Виновником аварии оказалась 48-летняя женщина. В автобусе находилось 10 пассажиров, никто из них не пострадал. Сотрудники ГАИ проводят проверку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Щорса, 51 автобус с пассажирами врезался в Mitsubishi. Водитель иномарки, совершая неправильный разворот, допустил столкновение и въехал в два других автомобиля. Виновника ДТП госпитализировали с переломами ребер, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель Mitsubishi, двигаясь в направлении улице Белинского, при совершении разворота из крайнего правого ряда допустила столкновение с пассажирским автобусом Hyundai, двигавшимся попутно в прямом направлении. После чего иномарку отбросило на стоящие транспортные средства Porsche и Mercedes. С переломом ребер водителя доставили в 24 ГКБ», — пояснили в ведомстве. Виновником аварии оказалась 48-летняя женщина. В автобусе находилось 10 пассажиров, никто из них не пострадал. Сотрудники ГАИ проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...