20 января 2025

«Коммерсант»: Gloria Jeans сменила гендиректора на Тарасова

© Служба новостей «URA.RU»
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Басов мог разойтись во взглядах на управление компанией с собственником
Басов мог разойтись во взглядах на управление компанией с собственником Фото:

У крупной российской одежной сети Gloria Jeans сменился гендиректор: Максим Басов уступил свою должность Александру Тарасову. Оба топ-менеджера ранее работали в агрохолдинге «Русагро». Об этом сообщает «Коммерсант». 

«У одной из крупных российских одежных сетей — Gloria Jeans сменился гендиректор. Максим Басов спустя полгода уступил свою должность в компании Александру Тарасову. Оба топ-менеджера — выходцы из агрохолдинга „Русагро“», — сообщает издание. Отмечается, что Басов мог разойтись во взглядах на управление компанией с собственником ритейлера Владимиром Мельниковым, считают участники рынка. 

Ранее URA.RU сообщало, что российские бизнесмены стали чаще появляться за границей. Спрос на зарубежные командировки представителей российского бизнеса в прошедшем году увеличился на 13% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила управляющий директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова.

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У крупной российской одежной сети Gloria Jeans сменился гендиректор: Максим Басов уступил свою должность Александру Тарасову. Оба топ-менеджера ранее работали в агрохолдинге «Русагро». Об этом сообщает «Коммерсант».  «У одной из крупных российских одежных сетей — Gloria Jeans сменился гендиректор. Максим Басов спустя полгода уступил свою должность в компании Александру Тарасову. Оба топ-менеджера — выходцы из агрохолдинга „Русагро“», — сообщает издание. Отмечается, что Басов мог разойтись во взглядах на управление компанией с собственником ритейлера Владимиром Мельниковым, считают участники рынка.  Ранее URA.RU сообщало, что российские бизнесмены стали чаще появляться за границей. Спрос на зарубежные командировки представителей российского бизнеса в прошедшем году увеличился на 13% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила управляющий директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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