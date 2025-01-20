«Коммерсант»: Gloria Jeans сменила гендиректора на Тарасова

У крупной российской одежной сети Gloria Jeans сменился гендиректор: Максим Басов уступил свою должность Александру Тарасову. Оба топ-менеджера ранее работали в агрохолдинге «Русагро». Об этом сообщает «Коммерсант».
«У одной из крупных российских одежных сетей — Gloria Jeans сменился гендиректор. Максим Басов спустя полгода уступил свою должность в компании Александру Тарасову. Оба топ-менеджера — выходцы из агрохолдинга „Русагро“», — сообщает издание. Отмечается, что Басов мог разойтись во взглядах на управление компанией с собственником ритейлера Владимиром Мельниковым, считают участники рынка.
Ранее URA.RU сообщало, что российские бизнесмены стали чаще появляться за границей. Спрос на зарубежные командировки представителей российского бизнеса в прошедшем году увеличился на 13% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила управляющий директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова.
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