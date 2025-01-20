Российские бизнесмены стали чаще появляться за границей

Спрос на зарубежные командировки представителей российского бизнеса в прошедшем году увеличился на 13% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила управляющий директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова.
«Мы видим, что компании не только возвращаются к докризисным объемам поездок, но и делают ставку на комфорт для своих сотрудников — это подтверждается ростом доли бизнес-класса на международных рейсах», — сказала Юлия Липатова. Ее слова передает «Интерфакс».
Отмечается, что стоимость билетов в эконом-классе для международных перелетов осталась на уровне 2023 года, не превышая 43,5 тысячи рублей за односторонний полет. При этом цена билетов в бизнес-классе увеличилась на 2%, достигнув отметки в 197 тысяч рублей.
В 2024 году Китай стал основным направлением для российского бизнеса, показав повышенный спроса на поездки на 119%. Общая доля поездок в Китай среди зарубежных командировок увеличилась с 8% в 2023 году до 15%. Казахстан сохранил свои позиции на втором месте, увеличив число поездок на 10%.
Увеличение спроса на зарубежные командировки в 2024 году совпало с общим ростом интереса россиян к путешествиям в Азию, особенно в Китай. Он занял второе место по популярности. Наибольшим спросом пользовался Таиланд, а на третьем — Вьетнам.
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