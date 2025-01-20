20 января 2025

Челябинским животным лекарства начнут отпускать по рецептам

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветпрепараты весной начнут отпускать по рецептам
Ветпрепараты весной начнут отпускать по рецептам Фото:

Лекарства для животных в Челябинской области с 1 марта начнут отпускать по рецептам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, новый порядок начнет действовать по всей стране.

«С 1 марта вступит в силу приказ Минсельхоза России. Документ утвердил порядок назначения и перечень лекарственных препаратов для ветеринарного применения, отпускаемых по рецепту. Также предусмотрен отпуск по требованию ветеринарной организации или организации, занимающейся разведением и содержанием животных», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.

В настоящий момент в регионе зарегистрировано 180 лицензиантов по реализации лекарственных средств для ветеринарного применения. Работают два производителя ветпрепаратов. Чтобы проверить, как отпускаются лекарства, запланировано проводить контрольные закупки.

Чтобы участники оборота ветеринарных средств адаптировались к новшествам, в информационной системе «ВетИС» «Гален» создали демо-стенд. Работать с ними могут все заинтересованные компании и физические лица, связанные с фармацевтической деятельностью и содержанием животных.

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Лекарства для животных в Челябинской области с 1 марта начнут отпускать по рецептам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, новый порядок начнет действовать по всей стране. «С 1 марта вступит в силу приказ Минсельхоза России. Документ утвердил порядок назначения и перечень лекарственных препаратов для ветеринарного применения, отпускаемых по рецепту. Также предусмотрен отпуск по требованию ветеринарной организации или организации, занимающейся разведением и содержанием животных», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре. В настоящий момент в регионе зарегистрировано 180 лицензиантов по реализации лекарственных средств для ветеринарного применения. Работают два производителя ветпрепаратов. Чтобы проверить, как отпускаются лекарства, запланировано проводить контрольные закупки. Чтобы участники оборота ветеринарных средств адаптировались к новшествам, в информационной системе «ВетИС» «Гален» создали демо-стенд. Работать с ними могут все заинтересованные компании и физические лица, связанные с фармацевтической деятельностью и содержанием животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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