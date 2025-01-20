Челябинским животным лекарства начнут отпускать по рецептам

Лекарства для животных в Челябинской области с 1 марта начнут отпускать по рецептам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, новый порядок начнет действовать по всей стране.
«С 1 марта вступит в силу приказ Минсельхоза России. Документ утвердил порядок назначения и перечень лекарственных препаратов для ветеринарного применения, отпускаемых по рецепту. Также предусмотрен отпуск по требованию ветеринарной организации или организации, занимающейся разведением и содержанием животных», — уточнили URA.RU в Россельхознадзоре.
В настоящий момент в регионе зарегистрировано 180 лицензиантов по реализации лекарственных средств для ветеринарного применения. Работают два производителя ветпрепаратов. Чтобы проверить, как отпускаются лекарства, запланировано проводить контрольные закупки.
Чтобы участники оборота ветеринарных средств адаптировались к новшествам, в информационной системе «ВетИС» «Гален» создали демо-стенд. Работать с ними могут все заинтересованные компании и физические лица, связанные с фармацевтической деятельностью и содержанием животных.
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